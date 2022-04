Los maestros y la reforma de la educación

(3)

Hoy, una buena parte de los más de 57 mil maestros en servicios no poseen las capacidades requeridas para involucrarse en un proceso de reforma de la educación con miras a enfrentar los retos del futuro inmediato. Peor, sus condiciones de vida no les permiten asimilar conocimientos actualizados ni mucho menos estar al día con los últimos adelantos técnicos. Es que el común de nuestros maestros no dispone de dinero para comprar libros ni siquiera para suscribirse a un periódico o a una revista especializada.



Por la carencia de buenos maestros fracasó la reforma de la educación emprendida aquí por Eugenio Marías de Hostos a finales del siglo XIX; se frustraron los intentos de reforma de Ortega Frier (1916); colapsó la reforma impulsada por Pedro Henríquez Ureña (1931); lo mismo sucedió con la emprendida por la Misión Chilena (1940) y con la iniciada por Joaquín Balaguer a principios de los años 50.

Uno de los grandes problemas con que tuvimos que enfrentar los ejecutores del finalizado Plan Decenal de Educación 1993-2003 fue la falta de maestros capaces de implementar las nuevas modalidades de enseñanza aprendizaje y de aplicar los nuevos contenidos curriculares. De un total de 46,175 maestros que laboran en las escuelas públicas, 3,777 (8.2%9 son simples bachilleres; 4,439 (9.6%) son titulados en escuelas Normales; 20,784 (45%) son profesores formados en programas de emergencia y solo 16,319 son profesores titulados en universidades.

En la Escuela de Pedagogía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cursan estudios de educación más de 30 mil jóvenes de edades comprendidas entre 25 y 40 años. Según un estudio realizado por investigadores de la universidad estatal, dado a conocer el 30 de junio próximo pasado, los niveles de lectura, escritura y matemáticas de esos futuros maestros apenas superan a los alumnos del sexto grado.



Los resultados de un estudio realizado por expertos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en la República Dominicana (JICA), dado a conocer el 7 de septiembre próximo pasado, revelaron graves deficiencias en el conocimiento de matemática básica de parte de estudiantes de pedagogía que cursan estudios en escuelas normales.

En relación con el sistema de formación y capacitación docente que tenemos, investigadores consultados opinan que el mismo enfatiza demasiado en los eventos formativos puntuales en detrimento de procesos de formación y capacitación sistémicos.