Los maltratos que reciben los pobres: ¿Qué debe hacer el mundo, según la ONU?

Los maltratos que reciben los pobres: ¿Qué debe hacer el mundo, según la ONU?

Foto: UNICEF/Niklas Halle'n

La pobreza no solo significa falta de recursos, sino también de respeto y oportunidades. Este 17 de octubre, en el Día Mundial para Erradicar la Pobreza, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que no solo enfrentan carencias materiales, sino también maltrato social e institucional en los mismos lugares donde deberían encontrar apoyo.

«Las familias que viven en situación de pobreza suelen enfrentarse al estigma y al rechazo precisamente en los lugares donde deberían recibir apoyo, como en las escuelas, clínicas, oficinas de asistencia social o servicios de protección infantil», detalla la organización.

La ONU agrega que madres solteras, familias indígenas y otros grupos históricamente discriminados denuncian maltratos, injusticias y deshumanización que minan su autoestima y destruyen su capacidad de decisión, lo que en ocasiones lleva a separaciones familiares con consecuencias emocionales y sociales duraderas para niñas, niños y padres.

Lea más: Día Mundial del Dolor: 5 «achaques» que solo entiende el dominicano

¿Qué debe hacer el mundo?

De acuerdo con la ONU, erradicar la pobreza también implica transformar la manera en que las instituciones tratan a las personas. Para lograrlo, recomienda:

Crear instituciones centradas en las personas, que prioricen la confianza, el respeto y la colaboración, dejando atrás la cultura del control y la desconfianza.

Reconocer los esfuerzos que ya hacen los padres en situación de pobreza, apoyándolos para garantizar un futuro mejor para ellos y sus hijos.

Transformar los sistemas de protección infantil en estructuras de apoyo familiar que fortalezcan la capacidad de los padres para cuidar de sus hijos y superar la pobreza persistente.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Los maltratos que reciben los pobres: ¿Qué debe hacer el mundo, según la ONU?
Los maltratos que reciben los pobres: ¿Qué debe hacer el mundo, según la ONU?
17 octubre, 2025
“Rompiendo el ciclo de la pobreza»: Supérate suma 40 mil nuevas familias a la Ruta de Superación
“Rompiendo el ciclo de la pobreza»: Supérate suma 40 mil nuevas familias a la Ruta de Superación
1 octubre, 2025
La lucha diaria de una anciana de 80 años contra la pobreza y la soledad en Los Guaricanos
La lucha diaria de una anciana de 80 años contra la pobreza y la soledad en Los Guaricanos
10 septiembre, 2025
República Dominicana logra histórica reducción de subalimentación: del 8.7% al 3.6% , según la FAO
República Dominicana logra histórica reducción de subalimentación: del 8.7% al 3.6% , según la FAO
21 agosto, 2025
Impactante transformación social: cinco años de Supérate reduciendo la pobreza
Impactante transformación social: cinco años de Supérate reduciendo la pobreza
17 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

La ADP en campaña

La ADP en campaña

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo