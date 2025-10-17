Los maltratos que reciben los pobres: ¿Qué debe hacer el mundo, según la ONU?

La pobreza no solo significa falta de recursos, sino también de respeto y oportunidades. Este 17 de octubre, en el Día Mundial para Erradicar la Pobreza, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que no solo enfrentan carencias materiales, sino también maltrato social e institucional en los mismos lugares donde deberían encontrar apoyo.

«Las familias que viven en situación de pobreza suelen enfrentarse al estigma y al rechazo precisamente en los lugares donde deberían recibir apoyo, como en las escuelas, clínicas, oficinas de asistencia social o servicios de protección infantil», detalla la organización.

La ONU agrega que madres solteras, familias indígenas y otros grupos históricamente discriminados denuncian maltratos, injusticias y deshumanización que minan su autoestima y destruyen su capacidad de decisión, lo que en ocasiones lleva a separaciones familiares con consecuencias emocionales y sociales duraderas para niñas, niños y padres.

¿Qué debe hacer el mundo?

De acuerdo con la ONU, erradicar la pobreza también implica transformar la manera en que las instituciones tratan a las personas. Para lograrlo, recomienda:

Crear instituciones centradas en las personas, que prioricen la confianza, el respeto y la colaboración, dejando atrás la cultura del control y la desconfianza.

Reconocer los esfuerzos que ya hacen los padres en situación de pobreza, apoyándolos para garantizar un futuro mejor para ellos y sus hijos.

Transformar los sistemas de protección infantil en estructuras de apoyo familiar que fortalezcan la capacidad de los padres para cuidar de sus hijos y superar la pobreza persistente.

