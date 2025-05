Los más bellos atardeceres del año regresan a NYC

Nueva York. Los más bellos atardeceres (Manhattanhenge) del año regresan a esta ciudad los días 28 y 29 del presente mes y luego el 12 de julio, momentos en que se pueden ver las mejores puestas del sol.

En esa época del año, las puestas de sol en NYC se encuentran lo suficientemente al norte en el cielo como para crear la apariencia de que el sol se esconde tras las calles.

Decenas de dominicanos residentes en el Alto Manhattan acuden a verlo y otros connacionales que laboran en Down Town al salir del trabajo esperan por el área para observarlo.

El Manhattanhenge ocurre en la Gran Manzana cuando la puesta del sol se alinea exactamente con la cuadrícula de calles de Manhattan de este a oeste, creando un espectáculo visual único al atardecer.

El fenómeno se ubica entre edificios a lo largo de las calles transversales de la isla que enmarcan el sol al ponerse en el horizonte occidental, bañando los cañones creados por el horizonte con los últimos rayos de luz del día.

Para ver los hermosos atardeceres es importante estar en una ubicación donde se pueda apreciar la alineación del sol. Las calles 14, 23, 34, 42 y 57 son conocidas por ser buenas ubicaciones para observar el fenómeno.

Asimismo, las calles 42 y 72. Otros lugares preferidos son el paso elevado de Tudor City, cerca de las Naciones Unidas, en las zonas costeras de North Brooklyn y Queens, como Hunter’s Point y Gantry Plaza State Park.

Normalmente, el sol no sale por el este ni se pone por el oeste. Esto solo ocurre durante los equinoccios, el primer día de primavera y otoño. Pero el Manhattanhenge no se forma en esos días porque la cuadrícula del distrito no está completamente alineada con la línea geográfica norte-sur. De lo contrario, el fenómeno ocurriría durante los equinoccios.

En cambio, las calles de la ciudad están giradas 30 grados al este respecto al norte geográfico, según el Museo Americano de Historia Natural. Cualquier ciudad con una cuadrícula rectangular, como Chicago, puede experimentar atardeceres similares al Manhtattanhenge.

El clímax del evento, cuando el sol toque la rejilla, ocurrirá alrededor de las 8:15 p. m. del 28 y 29 de mayo.

