Los medios  de comunicación dentro del ajedrez geopolítico con relación al dominio mental (8)

Ya en algunas entrega anteriores, hemos visto de manera un tanto sucinta el papel que dentro del ajedrez geopolítico han venido jugando los medios de comunicación y otros elementos afines, que dentro del libro: El Dominio Mental, La Geopolítica de la Mente de don Pedro Baños ahora estamos reflexionando.

El citado académico e intelectual español, en esta obra nos señala que “Los medios como tutores sociales”, en donde nos señala lo dicho por “El psicólogo canadiense Albert Bandura quien nos alerta de que los medios pueden convertirse en el tutor de la sociedad, por su capacidad para inocular valores y conocimientos en ella”, (página 67); además nos precisa que como consecuencia del manejo que les han venido dando aquellas naciones, las cuales y desde tiempos inmemoriales han estado buscando establecer su hegemonía o poder a nivel mundial, haciendo millonarias inversiones a través de notables pensadores y científicos de diversos países, para de esta manera manejar de acuerdo a las circunstancias, tanto la información como la misma desinformación, elemento este último que es a su vez un ingrediente de primerísimo orden dentro del esquema de control, pero basándose en la mente.

Con una muy pronunciada seguridad, el autor nos dice, que “Las nuevas generaciones carecen hoy de esquemas mentales de referencia local, pues han sido educadas en valores artificiales diseminados universalmente por los medios de comunicación “(página 68), lo que reafirma el poder que para conseguir precisamente el poder tienen aquellos, los cuales y mediante inteligentes estrategias muy bien elaboradas, buscan establecer el control que sobre los demás enarbolan.

“Ya que por un lado, el ciudadano dejará de recibir análisis de los mejores expertos, por lo que su conocimiento de lo que realmente acontece será mínimo, haciendo que sea más fácilmente manipulable. Y por otro, mucho más peligroso aún, puede que solo reciba información de fuentes gubernamentales o de medios financiados directa o indirectamente, por el Gobierno. De ser así, aunque estas fuentes sean gratuitas, solo darán noticias interesadas y tergiversadas, ideologizadas, con lo que el dominio mental de la sociedad se incrementará”, (página 70). ¡Genial…..!

Para nadie es un secreto que uno de los entramados de mayor importancia dentro de las geoestrategias y el juego geopolítico que para conseguir o mantener el poder procesan aquellas naciones que buscan imponer su hegemonía en determinados territorios, es el trabajo que sobre la llamada mente colectiva diseñan quienes nos dirigen desde el control del Estado.

Para lograr llevar sus mensajes, esos países con recursos millonarios extravagantes, se hacen valer de entidades que además de la información tienen presupuestado dentro de sus inversiones internas, lo que es también la desinformación, componente de mucha utilidad y que corporaciones mediáticas al servicio de esos intereses, dedican con especial atención, como parte de su trabajo para llevar hasta los diferentes estamentos sociales, un tipo de mensaje en donde como es lógico deducir, son contratados especialistas en diferentes áreas, pero que tengan que ver (repetimos) con la conducta humana.

“La primera medida para falsear una noticia es ocultarla, no proporcionar la información. Suele ocurrir cuando una noticia no coincide con el relato y la narrativa del poder, cuando consideran que les puede perjudicar de algún modo. No dar una noticia es desinformar”, páginas 71-72.

Además, de lo anteriormente expuesto por Baños, está lo contrario a lo ya establecido como información o desinformación, y es que cuando se llega “al extremo, al exceso, a la sobreinformación». Los estímulos que recibimos son tan constantes que todos pierden importancia por igual”, y ahí mismo en el párrafo siguiente nos recalca, que “Es tan abundante la información que tenemos que procesar, son tantos los casos de corrupción, de burla hacia los ciudadanos, de desfachatez y de manipulación, que necesitaríamos varias vidas para enfrentarnos a todos ellos”, página 74.

Es por eso que “El cerebro se ha vuelto adicto a la sobreestimulación y procesa constantemente, aunque no le dejemos tiempo para la reflexión”, página 75, algo que es muy importante analizar a la hora de contextualizar sobre los temas información y desinformación cuando tras la búsqueda de poder se trata, y que como ya lo hemos expresado con anterioridad, los gobiernos, las grandes corporaciones, utilizan este tipo de estrategia, aunque para ello se hagan acompañar de notables profesionales de la conducta y otras ramas científicas a los que se les han llamado “tanques de pensadores”.

Por otra parte, en la página 79 el autor nos habla de las diferentes herramientas de las que se hacen valer las naciones que buscan control, ya sea a través de los bots y del papel que juegan para estos menesteres.

El autor no deja de mencionar a las grandes cadenas o corporaciones cibernéticas a través de sus plataformas que a diario consumimos y que nos están esclavizando cada vez más como especie, para lograr el objetivo de tener una mayor y mejor vigilancia a través de nuestras mentes; pues no en vano este revelador libro nos dice en la citada página, que “Es innegable que la corrupción de la información ha devastado el mundo cibernético. Lo que nació como una fórmula barata y accesible de comunicación se ha transformado en un flujo constante de información contaminada”, algo que es de mucha importancia a la hora de la búsqueda del poder real.

No debemos perder de vista, que “Cada vez más, los datos que consumimos en el entorno digital muestran una realidad que ha sido filtrada por intereses políticos, económicos, sociales y culturales. En resumen, lo que acaba procesando nuestra mente es una visión totalmente distorsionada de la realidad”, página 80.