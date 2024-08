Los medios de comunicación son armas para hacer el bien y difundir noticias necesarias

“En mi caminar por el área de las comunicaciones había un motivo oculto perseguido por mí, y es algo que siempre me ha preocupado: trascender. Pero no personalmente, sino la familia, mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos, deben comprender que tienen un compromiso psicológico ineludible, que es el de trascender y pasar por el mundo teniendo el derecho de ser recordados simplemente como buenas personas”.

José Luís Corripio Estrada, Pepín, declaró esa aspiración al ser entrevistado por los principales ejecutivos del periódico HOY, con motivo de cumplirse el próximo 11 de agosto, los 43 años de su fundación.

Agregó que tener dinero es algo que uno se encuentra en el camino de la vida, “pero no es de uno, aunque te lo atribuyen, a veces con evidente exageración; a menudo digo que nunca he visto un entierro con una caja fuerte”. La posesión de riquezas materiales es para el reconocido empresario “incomparablemente inferior a lo que uno puede hacer por un país, por su gente, que es ofrecerles la oportunidad de mejorar con su trabajo”.

Puede leer: Fiscales rechazan eliminar art. 174 Carta; ven sería retroceso

Significó que los medios de comunicación “son el arma más socorrida para poder hacer el bien, si va acompañada con el ejemplo, desde luego, porque no me canso de decir que un minuto de ejemplo vale más que una hora de consejos”.

Manifestó que las grandes conquistas sociales se han hecho a través de los medios de comunicación, que han estado siempre como protagonistas. “Y aprendí desde pequeño que esa es la forma más segura de transcender. Y la vía más asequible para lograrlo son los medios de comunicación”.

Durante dos horas, el reputado empresario exhibió admirable lucidez, inagotable capacidad de exposición, conocimientos profundos de la historia y la cultura del pueblo dominicano. Se refirió a reclamos de colegas empresarios cuando se han visto afectados por informaciones aparecidas en sus periódicos, expuso razones por las que no interviene en las decisiones de los directivos de sus medios. Comentó posiciones de políticos y gobernantes sobre el tema y reveló claves de sus éxitos empresariales.

Habló del futuro de la prensa escrita ante el avance de los medios electrónicos y las redes sociales y se extendió hablando con ostensible orgullo del periódico “Mi estrella” y de la “Academia Literaria Cervantes”, que dirigió mientras estudiaba en el colegio De la Salle, a través de los cuales descubrió su vocación periodística que lo motivó, años después, a invertir en periódicos, por lo que fue cuestionado en una ocasión de acaparar medios, considerado peligroso por acumular poder en unas solas manos. Contó detalles de su defensa.

Demostró solidez intelectual al citar grandes clásicos de la literatura, recitando poemas de algunos o citando sus frases célebres y en ocasiones llenó de carcajadas el ambiente con ocurrencias.

Narró que cuando comunicadores le cuestionaron de acaparar medios, les dijo “de forma anecdótica: no tengo la culpa de que ustedes los periodistas generalmente no sean muy expertos en la administración financiera de empresas y he venido a complementar la falta de esa condición que es tan indispensable para la subsistencia de un periódico. Por esta causa se han cerrado periódicos en todo el mundo por no comprender el concepto de la economía capitalista en el buen sentido de la palabra”.

“Hay que reconocer que cada quien tiene aptitudes para una cosa o para otra. Creo que pasaría hambre si me dedicara a ser mecánico y tuviera que arreglar o reparar mi vehículo cuando se queda dañado en la calle, y mi decisión sería llamar a otra persona para resolver el caso aunque fuera para cambiar una bujía”.

Contó que en una ocasión en que fue invitado por el sindicato Nacional de Periodistas Profesionales para participar en una conferencia que trataría la peligrosidad de la acumulación de varios medios en manos de una persona o de un grupo propietario. Participaron Juan Bolivar Díaz y Huchi Lora entre otros a los que calificó como estrellas del periodismo.

Recordó que reaccionó: “Mi misión ha sido confundida, porque cuando hemos adquirido algunos medios de comunicación nunca hemos ido donde los dueños del medio a pedirles que nos los vendan, en realidad en la mayoría de los casos fueron a la inversa, realmente lo que ocurrió fue impedir que esos medios se cerraran que fue una decisión mucho mejor para el periodismo los cuales permanecieron activos para expresar sus opiniones libre y democráticamente”.

Y añadió, “que averiguén si alguna vez yo he hablado con alguien para hacer campaña contra un competidor basado en el apoyo de los medios de comunicación propios, pues si así lo hiciera sería reconocer la propia incapacidad para salir airoso en un libre mercado sin la ventaja de estos medios los cuales serían mal utilizados y una demostración de incapacidad para salir airoso sin ayuda dándole la espalda a la ética y la propia estima personal”.

“Esta conducta no es una virtud, es un sentido de estimación personal”.

Entre los empresarios ligados al periodismo con los cuales tuve la ocasión de participar como accionista o comprador de algunos medios se encuentran Waldo Pons, Rafael Molina Morillo, Pepe Justiniano entre otros.

Sin censura

Minerva Isa, periodista fundadora de HOY, agradeció a Corripio el haber permitido al personal trabajar sin censura, sin haber tomado un teléfono para reclamarles por alguna publicación.

“Eso es cumplir con el deber”, respondió, “y no puedo negar que muchas veces han salido en nuestros medios, opiniones e ideas a lo mejor no bien fundamentadas ni interpretadas, y que uno no está de acuerdo con ellas, pero, aún así cuando se me ha comentado y tengo amigos que me han expresado: ¿Cómo has permitido que haya salido esto contra mi en un periódico de ustedes? , les respondo: “se permite por muchos motivos, pero uno de ellos es que imagino la cantidad de personas que se han sentido alguna vez molestas con o sin razón con noticias aparecidas en los periódicos”.

Lamentó que probablemente muchas personas han sido maltratadas inconscientemente por periodistas en general, sin haber tenido la oportunidad de defenderse. “En este punto debo reiterar mi convicción de que un periódico verdaderamente imparcial es aquel que tiene sus páginas en blanco”.

Reiteró que responde a quienes le reclaman: “usualmente veo los periódicos cada día cuando salen a la circulación, pero si tú quieres debatir el tema, con mucho gusto y buena voluntad los refiero a la dirección del periódico”.

La reacción de Corripio fue en respuesta a una pregunta de Marien Aristy Capitán, jefa de redacción diurna de HOY, sobre si recibía reclamos a causa del trabajo de sus comunicadores.

“No voy a hacer el papel de héroe, no he tenido muchas presiones hostiles sino basadas en la amistad”, expresó refiriéndose a amigos que como dije anteriormente se disgustan diciendo: “parece mentira que en un periódico de ustedes me traten de esta forma”.

Sin embargo, añadió que “hay presiones que se resuelven en muchos casos por amistad, para evitar litigios innecesarios, pero no porque uno se intimide ya que el que empieza aceptando presiones puede estar seguro de que en vez de evitar problemas, los va a aumentar”.

Reitero que no he sido frecuentemente molestado por este motivo y manifestó que para vivir en armonía se requiere una dosis importante de tolerancia.

Dijo que Balaguer en una ocasión le confió que no le gustaba ceder siempre ante peticiones de los políticos y empresarios porque decía que luego no se limitaban a pedir, sino a exigir.

El encuentro con Corripio tuvo lugar en su residencia. Le acompañó su esposa Ana María Alonso. Lucía jovial, hospitalario, jocoso, exaltado o ecuánime, crítico, anecdótico. Contó lo que llamó “confidencias” y reveló triunfos empresariales basados en oportunidades que dijo ya podía revelar porque eran historias, como fueron adquisiciones para la venta de vehículos, el negocio del gas propano, alambres, etc., al terminar la Revolución de Abril de 1965, época en que mantuvimos el optimismo y la confianza en el futuro de nuestro país.

Además de los citados asistieron Bienvenido Alvarez Vega, Nelson Marrero, director y subdirector de HOY; Jacqueline Ventura, editora en jefe de Vivir, Rostros y Alegría; Mario Méndez, editor de Economía; Evaristo Rubens, reportero fundador; Franklyn Mirabal, editor Deportivo; Bernard Hernández, editor Gráfico; Willis Aracena, encargado de diseño; José Núñez, editor de Internacionales y Jorge Ramos, editor de Alegría.

Alvarez Vega recordó que Corripio fue, además, inversionista del periódico La Noticia, un medio con acentuada vocación de izquierda, abiertamente opositor al gobierno de Balaguer, que incluso debió demorar su salida por la presencia de Francis Caamaño alzado en Caracoles y se dijo entonces que el vespertino saldría para apoyar su proyecto.

Un momento conmovedor fue cuando Franklyn Mirabal le cito hitos deportivos ocurridos en los últimos 43 años, como la exaltación de Juan Marichal al Salón de la Fama del Beisbol en 1983; los juegos de Pedro Martínez convertidos en toque de queda; los “home runes” de Samuel Sosa o las medallas de oro en Atletismo de Félix Sánchez. ¿Cuál le impresionó más?

“La medalla de Félix Sánchez cuando ganó y lloró y abrazó la bandera dominicana. Me hizo casi lagrimear al igual que él, viendo lo que significaba el amor a la Patria”.