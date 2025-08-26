Los mejores éxitos inolvidables de Manuel de la Calva  

Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, falleció este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según confirmó a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa.

El Dúo Dinámico fue uno de los grupos musicales españoles más exitosos de la década de 1960.

Puede leer: El arte nacional de duelo: falleció Franklin Domínguez

Se hicieron famosos con grandes éxitos como «Amor de verano» (una canción de 1963 que volvió a la cima 18 años después gracias a su magnífica aparición en el final de la serie «Verano azul»), «Quince años tiene mi amor», «Esos ojitos negros», «Eres tú» y «Perdóname». En 1988 lograron otro éxito, «Resistiré», una canción inspiradora sobre no rendirse ante las dificultades de la vida.

«Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», señaló Arcusa.

«Amor de verano»

«Quince años tiene mi amor»

«Esos ojitos negros»

«Eres tú»

«Perdóname»

«Resistiré»

«Balada gitana» 

