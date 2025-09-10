Los mejores hoteles del mundo: uno de RD se cuela en la lista por su extraordinaria calidad

Uno de los resorts más exclusivos de la República Dominicana ha sido reconocido a nivel mundial, colándose en la prestigiosa lista de los mejores hoteles del mundo.

El Hyatt Zilara Cap Cana alcanzó el séptimo lugar en la prestigiosa lista de los Premios Travellers Choice de la marca Trip Avisor, gracias a su extraordinaria calidad y servicio de primer nivel. Este logro no solo posiciona a la nación caribeña en el mapa del turismo de lujo, sino que también destaca el compromiso del sector hotelero dominicano con la excelencia.

Reseña

Esta fue la reseña oficial de los expertos y evaluadores de los Premios:

«El Hyatt Zilara Cap Cana se encuentra junto al océano en una hermosa ubicación tropical y ofrece habitaciones modernas con magníficas vistas. Disfruta de servicios de primera categoría como una piscina exclusiva, una gran variedad de opciones gastronómicas y un spa de alta gama. El ambiente de lujo es palpable, con un servicio impecable y actividades inolvidables que garantizan una gran experiencia.»

Lo que debes saber del Hyatt Zilara Cap Cana

El Hyatt Zilara Cap Cana es un lujoso resort todo incluido, solo para adultos, ubicado en la exclusiva comunidad de Cap Cana en Punta Cana. Se encuentra dentro de un complejo más grande, compartido con el Hyatt Ziva Cap Cana, que es familiar, pero las áreas y servicios del Zilara son exclusivamente para adultos.

El hotel cuenta con 375 suites contemporáneas y cuenta con seguridad las 24 horas y a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ).

Cuenta con un spa, llamado Larimar Spa, está inspirado en un sistema de cuevas naturales y ofrece una amplia gama de tratamientos, incluyendo un lounge de sal del Himalaya y terapias con cuarzo.

Hay 7 bares y lounges, incluyendo bares en la piscina y en la playa, donde se sirven cócteles premium, licores, cerveza, vino y refrescos ilimitados.

El plan todo incluido abarca una gran variedad de opciones gastronómicas con 7 restaurantes, que sirven desde buffets gourmet hasta cocina de especialidades, como la francesa-polinesia e hindú.