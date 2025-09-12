¡Los mejores! San Carlos ha tenido grandes jugadores

  • Julian Suero
El siguiente artículo es un filete y presenta lo mejor del San Carlos.

Armador: Mario “Lolo” Regus

Fue el cerebro del equipo desde su debut en 1988 en sustitución del estelar Edgar de la Rosa, un armador con gran control del juego y la capacidad de hacer mejor a sus compañeros. Estuvo activo por más de una década con Las Cinco Esquinas.

Escolta: Ismael Tapia

Un jugador combativo y confiable, siempre dispuesto a dar el extra en ambos lados de la cancha. El nativo del Ensanche La Fe fue esencial en la consecución de los primeros cinco campeonatos de la verde y amarilla.

Escolta: Mauricio Espinal.

Aportaba rapidez y carácter en el perímetro, con la habilidad de cambiar el ritmo de los partidos con sus disparos detrás del arco. El otrora “samejiano” fue el primer trespuntista del baloncesto dominicano
Delantero: Vinicio Muñoz.

Considerado el gran referente del baloncesto dominicano, fue el líder dentro y fuera de la cancha, pieza clave en los primeros campeonatos del club desde su llegada luego de jugar con la fusión Mauricio/Barias. “El Fino” se bañó en cerveza desde 1978 al 1981 y fue esencial en la excelencia sancarleña.

Centro: Evaristo Pérez.

Para un servidor Evaristo Pérez Carrión es San Carlos. En un momento su presencia con los areperos era tan vital e indispensable que la directiva prefería pagarle a “Felo” dos veces más de que le pagaba al refuerzo importado de turno, algo que no se estilaba en la época. Dominante en la zona pintada, sólido en defensa y rebotes, un pilar en la estructura del equipo. Campeón en 1978, 1979,1980, 1981, 1982, 1987, 1988 y 1989. Maravilloso paseo por San Carlos.

