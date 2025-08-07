Los méritos de Guillermo Gómez

Los méritos de Guillermo Gómez

Durante 25 años el reconocido periodista Guillermo Gómez laboró en el periódico Listín Diario, a la sazón dirigido en ese glorioso periodo por el decano de la prensa nacional, Don Rafael Herrera, de quien fue una especie de asistente personal. Cubría la fuente del aeropuerto y en horas de la noche la del Palacio Nacional. Muchas de las primicias de ese emblemático diario fueron divulgadas por Guillermo Gómez, cuya dilatada y exitosa carrera profesional incluye la producción durante casi seis décadas del acreditado programa de televisión Aeromundo, convertido en la principal tribuna de los ministros y directores del gobierno de Luis Abinader. Guillermo Gómez se inició en este sagrado oficio en el matutino El Caribe, dirigido también por otro icono de la prensa nacional, el Dr. Germán Emilio Ornes.

Puede leer: Promipyme apoya a emprendedoras

Las entrevistas más emblemáticas al Dr. Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez en el cierre de campaña de su proyecto presidencial, y Luis Abinader que fue un invitado permanente se produjeron en el programa AEROMUNDO.

¿Qué tiene que hacer Guillermo Gómez para ser premiado?…

MIGUEL PINEDA LÓPEZ

MIGUEL PINEDA LÓPEZ

Publicaciones Relacionadas

Los méritos de Guillermo Gómez
Los méritos de Guillermo Gómez
7 agosto, 2025
Guillermo Gómez no estaba en la lista de Usaid
Guillermo Gómez no estaba en la lista de Usaid
20 marzo, 2025
La revelación de Paliza
La revelación de Paliza
20 diciembre, 2024
Allanamiento a residencia de Guillermo Gómez es falso, dice Balcácer
Allanamiento a residencia de Guillermo Gómez es falso, dice Balcácer
14 octubre, 2024
«Defenderé a mi hijo»: Padre de Jochi Gómez acusa al DNI de orquestar una persecución
«Defenderé a mi hijo»: Padre de Jochi Gómez acusa al DNI de orquestar una persecución
3 octubre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 5 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 5 de agosto de 2025

Debió observar ese código, señor presidente

Debió observar ese código, señor presidente

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

La alegría de ver a los niños jugar

La alegría de ver a los niños jugar

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo