Los méritos de Guillermo Gómez

Durante 25 años el reconocido periodista Guillermo Gómez laboró en el periódico Listín Diario, a la sazón dirigido en ese glorioso periodo por el decano de la prensa nacional, Don Rafael Herrera, de quien fue una especie de asistente personal. Cubría la fuente del aeropuerto y en horas de la noche la del Palacio Nacional. Muchas de las primicias de ese emblemático diario fueron divulgadas por Guillermo Gómez, cuya dilatada y exitosa carrera profesional incluye la producción durante casi seis décadas del acreditado programa de televisión Aeromundo, convertido en la principal tribuna de los ministros y directores del gobierno de Luis Abinader. Guillermo Gómez se inició en este sagrado oficio en el matutino El Caribe, dirigido también por otro icono de la prensa nacional, el Dr. Germán Emilio Ornes.

Las entrevistas más emblemáticas al Dr. Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez en el cierre de campaña de su proyecto presidencial, y Luis Abinader que fue un invitado permanente se produjeron en el programa AEROMUNDO.

¿Qué tiene que hacer Guillermo Gómez para ser premiado?…