Lejos de ser una Navidad feliz para los residentes en el barrio Juan Pablo II, conocido popularmente como Los Cartones de Los Mina, en Santo Domingo Este, una tragedia ha llenado de luto y dolor a toda la comunidad, pero sobre todo a los familiares de Mathieu Matania, una nacional haitiana cuya pareja sentimental hirió brutalmente, además de quitarle la vida al hijo de esta de solo cuatro meses de nacido.

“Yo misma no he dormido, fue algo deprimente”, afirma con visible afectación Dilania Bernard, vecina de la víctima y quien describió la dolorosa escena, que según testigos, se produjo porque la mujer se había negado a convivir con él y tener relaciones sexuales.

Matania, de 25 años, ahora se debate entre la vida y la muerte producto de las heridas con machete provocada por su pareja sentimental, identificado solo como Joshua y también de nacionalidad haitiana, quien se dedicaba a la constricción.

Testigos afirman que el hombre agredió al recién nacido con un machete, la noche del martes, quitándole la vida al instante, pero que al momento de que éste agredía a la mujer, los vecinos intercedieron y trataron de lincharlo, atacándolo con piedras y armas blancas, lo que le causó heridas graves, pero sobrevivió.

Dilania Bernard, residente en el barrio Juan Pablo II de Los Mina y quien vivía cerca de la víctima. FOTO FUENTE EXTERNA

“Fue algo que nunca por aquí había pasado, ni quiero que vuelva a pasar, yo miraba en la noticia y decía ¡ay Dios!, pero tú mirarlo con tus ojos, es lo más grande que hay en el mundo si tú tienes hijos y tienes nietos. Cuando mi hijo se levantó ya ellos estaban gritando, ahí nos tiramos, rompimos la puerta y entramos, sino él hubiese matado al otro”, indica la señora Bernard.

La sorpresa también tocó a los compañeros de trabajo del verdugo, quien se ganaba la vida como constructor y había iniciado la relación con la víctima hace muy poco tiempo.

“Cuando yo me levanto y veo esa tragedia solo me agarré la cabeza, porque yo nunca pensaba que ese muchacho iba a hacer una cosa así. Pero imagínese, son casos que se dan y el único que sabe es Dios, uno no puede disponer la vida de los demás así”, indica Manuel Puntier, excompañero de trabajo de Joshua.

Manuel Puntier, compañero de trabajo de Joshua. FOTO FUENTE EXTERNA

Otro hijo de la víctima sobrevivió porque se escondió debajo de la cama, de donde fue socorrido por los vecinos luego de que pudieron entrar a la vivienda y se encontraron con esa escena de terror.

Según las informaciones, el victimario se encuentra detenido en la cárcel preventiva de San Luis y se espera que en las próximas horas le sea conocida media de coerción.

