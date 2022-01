Los niños no quieren juguetes, quieren tablets y celular

Los niños y las niñas de hoy en día ya no quieren jugar con muñecas, carros o juegos de cocina, todo esto se ha quedado a un lado.

Y es que, está muy claro que los infantes solo piensan en celulares, tablet y demás objetos tecnologicos.

Así lo confirman madres consultadas por este medio, las cuales tienen posiciones encontradas sobre sí comprarle o no estos dispositivos.

Tal es el caso de Rosmery Acosta, quien asegura que al comprarles estos aparatos les quita la inocencia al infante y puede hasta crearles una adicción.

¨Esto está mal, el daño de exponerlo ha informaciones a temprana edad hace que pierdan la inocencia. Aquí ni modo debíamos aceptar eso para que no estén en la calle, pero le preguntamos sobre los regalos y dijo que quiere su tablet¨.

¨Como nueva mamá me inclino por los juguetes convencionales. A temprana edad es mejor conservar la inocencia del niño e incentivar el desarrollo de sus capacidades de forma «convencional» y eficiente, expresó Jessica Florentino, madre primeriza.

Niña con su juego de cocina

Otras, pese a la petición insistente de sus hijos optaron por irse a la tradicional y comprar los juguetes acorde a la edad de la criatura.

¨Yo siempre me voy por muñecas, bicicleta y jueguitos de doctora. Lo de la tecnología, ya he tenido experiencias con eso y no lo recomiendo porque crea como una adicción en el niño¨, explicó Awilda Reyes.

Mientras que Messalina Sena dice que ¨este año no le compró nada tecnológico, porque ya tiene un celular nuevo y una laptop, le compré una patineta. Creo que para los tiempos que estamos viviendo, con tantos peligros, los aparatos tecnológicos no son buena idea¨.

¿De quién es la responsablidad?

Aseguran que parte de la culpa y la responsabilidad de que los niños no solo se queden en el mundo virtual es de los padres, los cuales deben combinar el mundo virtual y la realidad.

¨Ahora las madres todo lo quieren grabar, que si habla, que si vosteza, que si camina. El niño vive con ese aparato en la cara el día entero. Los culpable somos nosotros ¨, expresó Sheila Encarnación.

¨Es decir desde que el bebé empieza a tener uso de razón ve el teléfono como algo relacionado a su diario vivir¨, añadió.

Sobre los Reyes Magos

Tiene su origen en los relatos del nacimiento del Niño Jesús, algunos de dichos relatos fueron integrados de los Evangelios canónicos que hoy conforman el Nuevo Testamento de la Biblia.

El Evangelio de Mateo es la única fuente bíblica que menciona a unos magos (que no especifica se eran tres ni que eran reyes) quienes, tras seguir una estrella, buscan al “Rey de los judíos , hallaron la figura de Jesús nacido en Belén, a quien ofrecen ofrendas de oro, incienso y mirra.

El 6 de enero de cada año se celebra el Día de los Reyes Magos en todo el mundo, y en República Dominicana, este es uno de los días más esperados por los niños. Pese a que la mayoría de ellos sabe que Melchor, Gaspar y Baltasar solo forman parte de una hermoso pasaje del evangelio de san Mateo, los menores anhelan este día para recibir regalos.

Indiscutiblemente la tradición se conserva, no con la misma esencia de hace 10 ó 15 años, cuando los pequeños aun tenían la convicción de que realmente tres hombres montados en un camello llegarían en las madrugadas y dejarían lindos juguetes debajo de la cama de cada uno.

El 6 de enero es una fecha realmente especial que marca la infancia de las personas. Hace poco tiempo los niños tendían ritos para recibir a los Reyes, algunos guardaban bajo su cama hierba y agua para los camellos, mentas y cigarrillos para Melchor, Gaspar y Baltasar.