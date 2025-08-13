 Resultados de las loterías de este martes 12 de agosto en República Dominicana  

Loterías

059 2

Juega + Pega +
26 14 12 06 10

Gana Más
00 71 81

Lotería Nacional
81 10 07

059 3

Pega 3 Más
14 46 28

Loto Pool
02 15 22 25 28

Super Kino TV
02 03 05 10 17 19 20 28 29 30 39 47 52 54 57 61 62 63 68 72

Quiniela Leidsa
98 50 78

059 4

Quiniela Real
59 82 13

Loto Pool
02 10 75 35

Loto Real
11 13 16 17 24 33

059 5

Quiniela Loteka
20 14 92

Mega Chances
93 33 98 59 64

059 6

New York 3:30
42 13 90

New York 11:30
36 38 69

Florida Día
55 52 74

Florida Noche
95 87 56

Mega Millions
01 08 31 56 67 23

059 7

La Primera Día
55 01 45

Primera Noche
98 99 48

Loto 5
24 05 38 31 23 03

059 8

La Suerte MD
87 22 77

La Suerte 6PM
69 72 69

059 9

LoteDom
27 77 64

El Quemaito Mayor
41

059 10

King Lottery 12:30
65 11 08

King Lottery 7:30
25 32 32

059 11

Anguila 10:00 AM
86 33 33

Anguila 1:00 PM
94 43 12

Anguila 6:00 PM
07 20 64

Anguila 9:00 PM
95 25 10

