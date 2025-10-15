Los ojos del mundo están en República Dominicana: ¿Por qué?

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana (CAMACOESRD), Francisco “Paco” Pérez, reveló este miércoles que los ojos del mundo están en este país.

Pérez indicó que uno de los motivos principales es la excelente estabilidad económica, social y política, “y es extraño en estos tiempos que corren de polarización y haya un país con estos atributos que dan mucho confort a los inversionistas, pues saber que su inversión está garantizada”.

Otros elementos que destacó a este país de los demás es su seguridad jurídica y buena rentabilidad.

“Yo creo que son los mayores atributos que tiene este país para la inversión”, aseguró.

¿Qué se puede mejorar en República Dominicana?

Paco” Pérez, afirmó que el país cuenta con amplias oportunidades de mejora, especialmente en el ámbito de las infraestructuras.

“Siempre hay oportunidades. Si queremos que un país crezca, es mandatorio que crezcan sus infraestructuras viales, los acueductos, el transporte, etc., y nos consta que el gobierno tiene esa visión”, expresó Pérez.

Por su parte, Iban Campo Urriza, secretario de Llorente y Cuenca (LLYC), puso el acento en otro factor clave es la educación enfocada en el desarrollo de habilidades.

“Hemos hablado mucho de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), hemos hablado también de vincularnos más con la innovación”, señaló Campo Urriza.

El ejecutivo explicó que la innovación y el emprendimiento requieren destrezas específicas en el uso de la tecnología, un reto que la República Dominicana aún debe reforzar.

“Esa innovación, ese emprendimiento necesita también de unas habilidades, de unas destrezas, de uso de tecnología que también el país tiene que seguir abordando y trabajando en ellas porque no es cierto que tiene mucha inversión, que necesita una cualificación específica del colaborador que no se da en República Dominicana”, apuntó.

“Ahí hay ejemplos de cómo se está trayendo también personas especializadas en eso para la formación de ese talento dominicano, en esas capacidades que se saben un poco de lo que ofrecemos como país”, añadió.

“Yo creo que darle un poquito más de fuerza a ese aspecto del desarrollo del talento en ese tipo de cualificaciones muy específicas que demandan lo que está siendo toda la innovación tecnológica que está trayendo, yo creo que eso va a hacer una diferencia importante a la hora de seguir siendo nuestra representante en toda la área de Centroamérica y Caribe donde hay que seguir con los hombres”, concluyó.