¡Los palos de Pujols! Desglose de sus 693 jonrones

Albert Pujols está terminando su carrera por todo lo alto y el deseo colectivo es que pueda llegar a los 700 jonrones, una cifra que sin dudas, debe estar en su mente para retirarse en grande

A propósito del extraordinario despertar ofensivo de Albert Pujols luego de la pausa del Juego de Estrellas, nos motivamos a dar un vistazo al desglose de los 693 cuadrangulares que ha conectado en su brillante carrera en Grandes Ligas.

Pujols se convirtió el sábado en el primer jugador en la historia en conectar cuatro hits y dos jonrones en un juego a los 42 años.

Pujols viene de compartir el premio de Jugador de la Semana de la Liga Nacional con su compañero de equipo Paul Goldschmidt.

Albert Pujols. Fuente externa.

Para Pujols esta elección de Jugador de la Semana significó la número 13 de su carrera, sólo superado en la historia por el venezolano Miguel Cabrera (16), el dominicano Manny Ramírez (16), Barry Bonds (15) y el miembro del Salón de la Fama, Frank Thomas (14).

A continuación el desglose de los 693 cuadrangulares de Albert Pujols en su carrera:

Pujols contra derechos y zurdos

Vs pitchers derechos 496

Vs pitchers zurdos 197

Vs abridores derechos 475

Vs abridores zurdos 218

Pujols en casa y en la ruta

En casa 329

En la ruta 364

Pujols en primera y segunda mitad

En la primera mitad 398

En la segunda mitad 289

Por Mes

Marzo/Abril 119

Mayo 122

Junio 113

Julio 117

Agosto 133

Sept/Oct 89

Albert Pujols. Fuente externa.

En victorias y derrotas

En victorias 492

En derrotas 201

Pujols como titular y como sustituto

En el lineup titular 685

Como sustituto 8

Por posición defensiva

Como 1B 480

Como 3B 24

Como LF 62

Como RF 6

Como DH 115

Como PH 6

Por orden de bateo

Como 1B 0

Como 2B 2

Como 3B 504

Como 4B 130

Como 5B 33

Como 6B 20

Como 7B 2

Como 8B 1

Como 9B 1

Albert Pujols. Fuente externa.

Swing al primer picheo vs sin swing al primer pitcheo

Haciendo swing al 1er pitcheo 157

Sin hacer swing al 1er pitcheo 536

Por número de outs en el inning

0 outs 222

1 out 235

2 outs 236

Con corredores en base vs sin corredores en base

Con corredores en base 313

Sin corredores en base 380

Pujols en el conteo

Con el conteo favorable al bateador 264

Con el conteo igualado 251

Con el conteo favorable al pitcher 178

Por Inning

1er. Inning 154

2do. Inning 36

3er. Inning 66

4to. Inning 78

5to. Inning 87

6to. Inning 79

7mo. Inning 69

8vo. Inning 68

9no. Inning 41

Extrainning 15

Innings 1-3 256

Innings 4-6 244

Innings 6-9 178

Albert Pujols. Fuente externa.

Contra abridores y relevistas

Contra abridores 487

Contra relevistas 206

Distancia de jonrones

Jonrones profundos 555

Jonrones de línea 138

Tiempo

De Día 248

De Noche 445

Tipos de estadio

Estadios Abiertos 637

Estadios Cerrados 52

Retractables 4

Grama Natural 675

Grama Artificial 18

Albert Pujols recibe ovación. Fuente externa.

Contra calidad de equipos

Vs Equipos PCT G-P .500+ 301

Vs Equipos PCT G-P -.500 392

Por Oponentes (20+ jonrones)

HOU 62

CHC 57

PIT 52

CIN 47

MIL 45

SEA 31

TEX 30

KCR 26

COL 24

WSH 24

NYM 23

OAK 23

ARI 23

ATL 22

SDP 20

SFG 20

LAD 20

Albert Pujols recibe ovación. Fuente externa.

Por Estadios (10+ jonrones)

Busch Stadium 212

Angel Stadium 110

Minute Maid Park 33

PNC Park 32

Wrigley Field 29

Great American Ball Park 20

Miller Park 20

Dodger Stadium 17

Kauffman Stadium 17

Safeco Field 17

Rangers Ball Park 17

Turner Field 14

Coors Field 13

Oakland Coliseum 12

Chase Field 10

Citizens Bank 10

(FUENTE: Baseball Reference)

