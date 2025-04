Los papas de nuestra era

El pasado lunes recibimos la triste noticia del fallecimiento del papa Francisco, primer latinoamericano en sentarse en el Trono de San Pedro. La historia juzgará el pontificado de Francisco, quien marcó distancia de su antecesor, Benedicto XVI, en la forma y el fondo de la dirección de la Santa Iglesia Católica.

La historia del Papado es fascinante. Conocer cómo cada papa matizó su época y encaminó a los billones de feligreses del catolicismo, nos pone en perspectiva del reto que se avecina para los cardenales cuando se convoque el conclave que deberá elegir el sucesor de Francisco.

Luego del Concilio Vaticano II convocado por el papa Juan XXIII, dos alas ideológicas se formaron en la élite eclesiástica, evidentemente traduciéndose hacia los demás escalones de la religión católica: progresistas y conservadores. Cada sector ha tenido sus defensores y sus detractores, y dentro de ese contexto, podemos analizar los tres últimos pontificados, correspondientes a Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

Empezando por el papa Juan Pablo II, la llegada del entonces cardenal polaco Karol Wojtyla al papado representó no solamente un relevo generacional en el Vaticano, sino que también representó un alivio político a los países que estaban sometidos al comunismo de la Unión Soviética, como era su natal Polonia. Si analizamos la forma y el fondo de Juan Pablo II desde la óptica de la polarización de estos días, podemos considerarlo como moderado. Fue un defensor de la doctrina de la Iglesia Católica, pero mostraba un estilo cercano, más humano y carismático, del Vicario de Cristo en la tierra. Su rol en la terminación de la Guerra Fría, junto a Ronald Reagan y Margaret Thatcher, fue esencial. No podemos olvidar sus viajes a la República Dominicana, en los gobiernos de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y Joaquín Balaguer. Uno de los momentos históricos más impactantes de este papa fue su primera misa en Varsovia, capital polaca, el 2 de junio de 1979, en pleno apogeo del régimen comunista, donde reventó la plaza de la Victoria de miles de fieles y no creyentes, que buscaban en el la esperanza de salir del comunismo.

También puede leer: ¿Democracia o Encuestocracia?

El cardenal Joseph Ratzinger era uno de los hombres fuertes del Vaticano durante los últimos años del Papa Juan Pablo II. Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, era el hombre indicado para mantener a la Iglesia Católica, una institución milenaria, dentro de sus dogmas, consagrados en el Catecismo y otros documentos eclesiásticos. Durante el conclave posterior al fallecimiento de Juan Pablo II, los contendientes de Ratzinger eran dos cardenales menos conservadores: el arzobispo de Milán, Carlo María Martini, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Al convertirse en el Papa Benedicto XVI, le tocaría enfrentar un mundo de creciente relativismo y declive moral. Nadie mejor que él para ser una columna contra esas afrentas que amenazaban a la familia, la educación, las costumbres y tradiciones. Sus críticos lo consideraban muy conservador, pero encontró aliados en importantes órdenes religiosas y comunidades católicas asiáticas, africanas y latinoamericanas.

Con la llegada del cardenal Jorge Mario Bergoglio al Papado, el mundo celebraba la llegada de un latinoamericano a lo más alto de la Iglesia Católica. Al elegir su nombre, Francisco, enviaba un mensaje de que su gestión tendría la humildad, el desapego y la sencillez como esencias, en la forma. En el fondo, las expectativas surgían, y muchas de sus declaraciones resultaron controversiales en el contexto. Pero como dije al inicio, respetando el luto que corresponde a estos días, esperemos que la historia juzgue y dicte un veredicto sobre su paso por la Santa Sede.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd