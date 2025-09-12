Los papeles más icónicos de Eduardo Serrano, el actor cuya vida apagó el cáncer 

Los papeles más icónicos de Eduardo Serrano, el actor cuya vida apagó el cáncer 

Este jueves el mundo del arte perdió a uno de sus rostros más emblemáticos: el actor venezolano Eduardo Serrano, quien falleció a los 82 años, dejando tras de sí una trayectoria marcada por icónicos papeles que iluminaron la televisión, el cine y el teatro.

Serrano fue reconocido como uno de los grandes galanes de la pantalla chica, recordado por su interpretación de Santiago Falcón en El sol sale para todos y de Esteban en Simplemente María. Su versatilidad lo llevó a conquistar también el cine, el teatro y el doblaje, mostrando todas sus facetas artísticas.

Un legado de papeles memorables

Las Amazonas (1985): Interpretó a Rodrigo Ignacio Izaguirre Campos junto a Hilda Carrero, en una historia grabada en los llanos venezolanos que se convirtió en una de las producciones más queridas.

Simplemente María (1970): Protagonizó esta novela junto a Carmen Julia Álvarez, consolidando su imagen de galán.

image 423

Emilia (1979): De la mano de Elluz Peraza, brilló en una producción escrita por la reconocida Delia Fiallo.

Juana la virgen (2002): Dio vida al villano Rogelio Vivas, papel que lo proyectó internacionalmente.

La mujer de Judas (2002) y El cuerpo del deseo (2005): Formó parte de producciones que cruzaron fronteras.

Más allá de la televisión

image 424

Eduardo Serrano también incursionó en el cine y el teatro, destacándose en películas como:

  • Mátenme, por favor (1991)
  • Juegos bajo la luna (2000)
  • Locos y peligrosos (2016)

La dura batalla contra el cáncer

El pasado 8 de agosto, su hija Magaly Serrano reveló que el actor había sido diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro, además de otro cáncer en la vejiga que lo obligó a someterse a una nefrostomía.

Ante esto, su familia emprendió una campaña de ayuda en GoFundMe para cubrir los altos costos de sus cuidados. Magaly dejó su trabajo para dedicarse por completo a atenderlo, mientras describía el proceso como uno de los más difíciles de su vida.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Los papeles más icónicos de Eduardo Serrano, el actor cuya vida apagó el cáncer 
Los papeles más icónicos de Eduardo Serrano, el actor cuya vida apagó el cáncer 
12 septiembre, 2025
Fallece actor Eduardo Serrano y madre del cantautor Juanes
Fallece actor Eduardo Serrano y madre del cantautor Juanes
12 septiembre, 2025
Fallece el actor Eduardo Serrano a los 84 años
Fallece el actor Eduardo Serrano a los 84 años
11 septiembre, 2025
Actividad física y cáncer: Cómo el ejercicio transforma la recuperación oncológica
Actividad física y cáncer: Cómo el ejercicio transforma la recuperación oncológica
8 septiembre, 2025
Día Mundial del Mieloma Múltiple: la importancia de concienciar sobre esta enfermedad  
Día Mundial del Mieloma Múltiple: la importancia de concienciar sobre esta enfermedad  
5 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Protocolos

Protocolos

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo