Los papeles más icónicos de Eduardo Serrano, el actor cuya vida apagó el cáncer 

Este jueves el mundo del arte perdió a uno de sus rostros más emblemáticos: el actor venezolano Eduardo Serrano, quien falleció a los 82 años, dejando tras de sí una trayectoria marcada por icónicos papeles que iluminaron la televisión, el cine y el teatro.

Serrano fue reconocido como uno de los grandes galanes de la pantalla chica, recordado por su interpretación de Santiago Falcón en El sol sale para todos y de Esteban en Simplemente María. Su versatilidad lo llevó a conquistar también el cine, el teatro y el doblaje, mostrando todas sus facetas artísticas.

Un legado de papeles memorables

Las Amazonas (1985): Interpretó a Rodrigo Ignacio Izaguirre Campos junto a Hilda Carrero, en una historia grabada en los llanos venezolanos que se convirtió en una de las producciones más queridas.

Simplemente María (1970): Protagonizó esta novela junto a Carmen Julia Álvarez, consolidando su imagen de galán.

Emilia (1979): De la mano de Elluz Peraza, brilló en una producción escrita por la reconocida Delia Fiallo.

Juana la virgen (2002): Dio vida al villano Rogelio Vivas, papel que lo proyectó internacionalmente.

La mujer de Judas (2002) y El cuerpo del deseo (2005): Formó parte de producciones que cruzaron fronteras.

Más allá de la televisión

Eduardo Serrano también incursionó en el cine y el teatro, destacándose en películas como:

Mátenme, por favor (1991)

Juegos bajo la luna (2000)

Locos y peligrosos (2016)

La dura batalla contra el cáncer

El pasado 8 de agosto, su hija Magaly Serrano reveló que el actor había sido diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro, además de otro cáncer en la vejiga que lo obligó a someterse a una nefrostomía.

Ante esto, su familia emprendió una campaña de ayuda en GoFundMe para cubrir los altos costos de sus cuidados. Magaly dejó su trabajo para dedicarse por completo a atenderlo, mientras describía el proceso como uno de los más difíciles de su vida.

