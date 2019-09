Salud Preventiva: Los patrones de crianza diferentes para los hombres y las mujeres

Expresiones frecuentes de los padres durante el proceso de la crianza de sus hijos.

A las niñas

– “Las niñas no juegan con varones”. (Olvidan que la convivencia logra el conocimiento de las diferencias y la igualdad).

– “Las niñas se sientan con las piernas cerradas”. (Crean represión).

– “No discutas, los varones son más fuertes”. (Propician sumisión, forman un ser débil).

– “Los carritos son juego de varones”. (Mi padre enseñó a los varones a manejar desde niños y mis hermanas y yo pagamos una escuela ya adultas).

– “Si tu hermano no va, tú no puedes ir”. “Forman a la mujer dependiente del deseo del hombre.

– “Aprende a limpiar y cocinar para cuando seas grande y tengas esposo”. (Condicionan a la mujer solo para servir al hombre).

A los niños

– “Los hombres no lloran”. (Esta frase los forma como ser insensible e incapaces de expresar emociones)

– “Qué bien que tienes tres novias”. (Fomenta la infidelidad).

– “No te dejes ganar de una niñita”. (Crea en ellos la idea de que los hombres deben estar siempre por encima de la mujer, más que tener una relación complementaria).

– “¡Habla fuerte, que eres un hombre!” (Para que te vean como hombre debes alzar la voz; si no habla fuerte es menos hombre).

– “Los varones no juegan con muñecas”. (No les apoya a colaborar en la crianza).

– “Espero que cuando seas grande encuentres una mujer buena que te atienda”. (Preparados para ser servidos).