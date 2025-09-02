Los pinches de Punta Catalina y los apagones

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se vanagloria por la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, tenida como la obra cumbre de la gestión de ocho años del presidente Danilo Medina (2012-2020), pero los problemas técnicos surgidos temprano en la instalación desmienten dicha presunción, pues alimentan la hipótesis de que su ingreso al sistema constituyó una acción extemporánea asumida por razones políticas y electorales.

Oficialmente, Punta Catalina fue inaugurada el 29 de julio del 2020, justo dieciséis días antes del traspaso del gobierno de Medina a la nueva administración del Luis Abinader. Aunque la construcción inició en diciembre del 2013, tuvo retrasos y fue puesta a prueba parcial dos meses antes de su apertura final, debido a medidas preventivas por la pandemia Covid-19 y disposiciones electorales de la JCE.

La presunción que se atribuye el PLD puede ser vana, porque esa planta nueva, llamada a fortalecer la presencia del Estado en el sistema energético nacional con miras a eliminar los prolongados apagones, ha presentado desde el principio de su operatividad una serie de fallas que sistemáticamente la sacan de servicio.

Se ha informado de varios incidentes de pinchazos en las calderas de Punta Catalina, que provocaron su paralización parcial o total. En enero del 2021, a pocos meses de su apertura, se reportó un pinche en la caldera de la Unidad 2, que dañó más de 30 tubos de la caldera. El economista Jaime Aristy Escuder, director general de la planta durante la gestión de Medina, atribuyó la gravedad de la crisis a mal manejo del problema.

Otro incidente similar se reportó en marzo del 2024, al detectarse un pinchazo que obligó a apagar la planta, provocando la caída del sistema eléctrico nacional. Según el acta 203-2024, del Comité de Compras y Contrataciones, la Dirección de Producción y la Superintendencia de Mantenimiento de Punta Catalina solicitaron la contratación de la empresa estadounidense Babcock & Wilcox, especializada en asistencia técnica para reparar los pinchazos en la caldera de la Unidad 1.

Se estima que este incidente acaecido en junio del año pasado, sacó de servicio a Punta Catalina durante 40 días y generó pérdidas por US$12.0 millones de dólares. En una palabra: los pinchazos recurrentes constituyen probablemente fallas estructurales originadas durante su construcción, no detectadas en el curso de las pruebas previas a la inauguración, que tenía la urgencia de servir de propaganda para mantener en el poder al PLD.

No obstante, se ha informado que Punta Catalina registró una mejora significativa en su rentabilidad operativa al pasar de US$287.0 millones de dólares el año 2023 a US$288.8 millones en el 2024, logrando con esa cifra un mayor margen de ganancia antes de impuestos y costos financieros.

Desde su creación, mediante el decreto 143-23, la empresa opera bajo el régimen de sociedades comerciales.