Los piques más costosos de peloteros: el caso de Víctor Robles y otras historias  

El jardinero de los Marineros de Seattle, Víctor Robles, generó controversia tras su furiosa reacción durante un partido de rehabilitación el domingo. Robles, quien se encuentra en rehabilitación con la Triple A Tacoma, fue expulsado por lanzarle su bate al lanzador de Las Vegas, Joey Estes.

Durante la tercera entrada del partido de Tacoma en Las Vegas el domingo, Robles fue golpeado por el lanzamiento de Estes en el hombro. Aunque el jardinero de los Marineros inicialmente dejó caer el bate, lo recogió y lo lanzó hacia el lanzador.

Puede leer: Víctor Robles en aguas calientes. ¿Qué hizo el pelotero?

Aunque el árbitro del home lo expulsó de inmediato, Robles intercambió palabras con el lanzador contrario e intentó correr hacia el montículo antes de ser detenido por el árbitro y sus compañeros.

Mientras se espera cuales serán la consecuencias para Robles, recordemos algunos de los pique más recordados en el mundo del deporte:

Mike Tyson muerde a Holyfield

Tyson

Quizás uno de los incidentes más infames en la historia del deporte, el mordisco de Mike Tyson en la oreja de Evander Holyfield durante un combate por el campeonato de peso pesado conmocionó al mundo. La brutalidad de este acto mostró el lado oscuro de un atleta al borde del abismo.

El cabezazo de Zidane

20170819 The18 Image Zinedine Zidane Headbutt Telefoot Interview

En la final del Mundial de 2006, Zinedine Zidane sorprendió al mundo del fútbol al propinarle un cabezazo a Marco Materazzi. Esta agresión, en su último partido como profesional, no solo le costó el campeonato a Francia, sino que también dejó a la afición preguntándose qué habría pasado.

Ron Artest pelea con fanático

grant a artest d1 64011

El incidente de «Malicia en el Palacio» sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de la NBA. Una pelea estalló entre jugadores y aficionados durante un partido entre los Indiana Pacers y los Detroit Pistons, con Ron Artest en el centro del caos.

Dennis Rodman patea camarógrafo

BX116 5907 9 999x795.0

Conocido por su comportamiento excéntrico, Dennis Rodman tuvo un momento de furia en los deportes extremos al patear a un camarógrafo a pie de cancha durante un partido. Este incidente evidenció la naturaleza impredecible de una de las personalidades más peculiares del baloncesto.

José Offerman golpea arbitro de LIDOM

Jose Offeramn

El 16 de enero de 2010, José Offerman volvió a participar en una agresión en el campo cuando golpeó a un árbitro mientras dirigía un juego de LIDOM.

Offerman, mánager de los Tigres del Licey, entró al campo durante la tercera entrada, mientras perdían 6-0 contra los Gigantes del Cibao, para protestar por la expulsión de su receptor por discutir bolas y strikes, y terminó discutiendo con el árbitro de primera base, D.J. Reyburn.

Le conectó un gancho de derecha a Reyburn, quien cayó al suelo. Offerman fue detenido por la seguridad del estadio y finalmente trasladado a la comisaría local a la espera del final del partido y la decisión de Reyburn sobre si solicitar o no la presentación de cargos en su contra.

Serena Williams discute con réferi

tennis williams argue 1 t715

Serena Williams, un ícono del tenis, enfrentó un momento de intensa ira durante la final del Abierto de Estados Unidos de 2018. Al discutir con el árbitro sobre violaciones del código, Williams defendió apasionadamente su postura, generando titulares por el acalorado intercambio.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Mitología médica dominicana

Mitología médica dominicana

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

China está feliz

China está feliz

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina

La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina

