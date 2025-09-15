Captura de pantalla sobre uno de los videos que muestra la escena donde ocurrieron los hechos el pasado miércoles 10 de septiembre.

Así como la Policía Nacional publicó el miércoles 10 de septiembre los nombres de las cinco personas que murieron durante un supuesto intercambio de disparos con varios de sus agentes en el sector La Barranquita, en la provincia Santiago, y a quienes los señaló como delincuentes, del mismo modo debe revelarse los nombres de los uniformados que participaron en el hecho.

Esa fue la duda que externó un periodista a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante el encuentro de cada semana del presidente Luis Abinader con la prensa, este lunes en el Palacio Nacional. A esa inquietud, la funcionaria explicó que para eso, primero, debe agotarse la fase de investigación que está cargo del Ministerio Público, antes de publicar la identidad de los policías.

Faride Raful dijo que con los resultados de la investigación la ciudadanía sabrá sobre los avances de la reforma policial.

«Al principio teníamos una investigación preliminar; se ha ido profundizando, y las ramificaciones que se van encontrando estamos, nosotros (Interior y Policía) internamente detectando, y por eso no hemos dado los nombres todavía. Hay que esperar el trabajo del Ministerio Público para declarar la responsabilidad penal de cada persona», dijo Raful.

Aseveró, además, que «en su momento, más temprano que tarde, nosotros y todo el pueblo va a tener constancia de quiénes son las personas con pruebas y que serán sometidas a la justicia. Nosotros no vamos a ocultar nada, tenemos un compromiso con la transparencia para derrotar la impunidad, que por años ha caracterizado a gran parte de nuestras instituciones».

La ministra detalló que las pesquisas continúan su curso, mienetras los agentes involucrados en el hecho están suspendidos. Aseguró que con los resultados de la investigación será más que una demostración para que la gente confíe en los avances de las autoridades involucradas en la reforma policial.

¿Cómo ocurrieron los hechos, según la Policía?

Los agentes actuantes, según la institución encargada de velar por el orden y la seguridad ciudadana, hallaron en el lugar varios pertrechos militares, incluyendo armas de alto calibre.

De acuerdo con el informe preliminar policial, el hecho se produjo la tarde de este miércoles 10 de septiembre, en circunstancias que se encuentran bajo investigación en la avenida Olímpica, sector La Barranquita.

Los reportes indican que al notar la presencia policial, los delincuentes abrieron fuego contra los agentes, quienes se vieron en la obligación de repeler la agresión.

Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez; Carlos Enrique Guzmán Navarro (a) El Charly o Charli Chasc; José Vladimir Valerio Estévez; Elvis Antonio Martínez Rodríguez; y Julio Alberto Gómez. Todos resultaron heridos en el intercambio de disparos y fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

El agente de la Policía que resultó herido de gravedad está ingresado en la unidad de cuidados intensivos en un centro de salud de esa ciudad. Por el hecho, también resultaron afectadas otras personas.