Los pollos mueren de calor porque no sudan como los humanos, pues al carecer de glándulas sudoríparas no pueden librarse del calor. Enfrían su cuerpo con el jadeo (respirando con el pico abierto), extendiendo sus alas y moviéndose menos. Dentro de una granja común la temperatura subiría a 34°C, desgraciadamente a los 30°C el pollo comienza a estresarse.

Los galpones tradicionales no tienen ventilación cruzada, extractores, enfriadores y techos aislados, concentrándose el calor y en pocas horas las aves fallecen. Felizmente las granjas se pueden aclimatar, controlando la temperatura, manteniendo una ventilación adecuada, regulando la humedad y la luz, protegiendo los pollos del estrés térmico. Una empresa avícola dominicana tiene naves automatizadas y ha reducido la mortalidad del 30% al 2%.

¿Cuántas granjas se podrían climatizar con los RD$ 6 mil millones que costará la nueva cédula, evitando que el pollo se venda a 100 pesos la libra?