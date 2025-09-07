Los posibles 12 choques de Serie de Campeonato que más nos gustaría ver

Es posible que algún equipo tenga un cierre arrollador en las últimas semanas de la temporada y logre quedarse con un puesto de Comodín. Antes de la jornada del domingo, Rangers, Reales, Rays, Guardianes, Gigantes, Rojos y D-backs estaban a cinco juegos o menos de un pase a la postemporada.

Pero es más probable — mucho más probable, si confiamos en las proyecciones de FanGraphs — que ya conozcamos a los 12 equipos que disputarán los playoffs. Y si así resulta, hay que decirlo: nos esperan enfrentamientos sumamente atractivos.

Dado que las posiciones en la clasificación van a cambiar mucho — con apenas un par de juegos de diferencia entre los sembrados número 1 y 6 en algunos casos — podríamos ver todo tipo de duelos fascinantes tanto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana como en la de la Liga Nacional. Entre esos 12 equipos hay un total de 30 combinaciones posibles.

Estas son, a nuestro parecer, las 12 más atractivas de esas posibles Series de Campeonato:

1. Dodgers-Padres

Los Padres siempre están tratando de alcanzar a los Dodgers. Son el equipo más reconocido y de mayor perfil en esta rivalidad del sur de California. Pero San Diego fue extremadamente agresivo en la Fecha Límite de Cambios, con el objetivo claro de alcanzar a Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional.

Las últimas tres veces que los Padres han llegado a la postemporada, se toparon con los Dodgers. A eso se suma el hecho de que estos equipos parecen estar siempre al borde de una pelea, lo que hace de este enfrentamiento una elección obvia para el primer lugar. Si estos dos se encuentran en la Serie de Campeonato de la Nacional, cuidado… podría incluso inclinarse el eje de la Tierra.

2. Cerveceros vs. Cachorros

¿Puedes creer que nunca hemos visto una serie de postemporada entre los Cerveceros y los Cachorros? Estos vecinos geográficos — sus ciudades están a solo 90 minutos en tren — jamás se han enfrentado en octubre. Quizás no debería sorprender tanto: los Cerveceros no se unieron a la Liga Nacional sino hasta 1998, y durante 35 años apenas clasificaron a los playoffs en dos ocasiones. Los Cachorros… bueno, ya conoces su historia.

Este duelo tiene más que solo el sabor de la División Central de la Nacional: quizás recuerdes que Craig Counsell fue manager de los Cerveceros, equipo con el que se ganó bastante reconocimiento, antes de trasladarse al Wrigley Field. Su reemplazo, Pat Murphy, ha mantenido la racha ganadora en Milwaukee, a pesar de que algunos jugadores clave salieron del equipo. Pero ninguno de los dos capataces ha llegado aún a la Serie Mundial. Este duelo llevaría al límite la famosa cordialidad del Medio Oeste.

3. Medias Rojas vs. Yankees

Probablemente no haya mucho que explicar aquí, pero vale la pena señalar que, fuera del Juego de Comodín de la Liga Americana en el 2021 — que ganaron los Medias Rojas por 6-2 — estos rivales históricos solo se han enfrentado una vez en la postemporada desde la infame Serie de Campeonato del 2004. Boston también ganó esa otra serie, la Serie Divisional del 2018, en cuatro juegos. Vale recordar que la última vez que los Yankees vencieron a los Medias Rojas en playoffs, el actual manager de los Yankees envió un lanzamiento de nudillos hacia la luna.

4. Filis vs. Mets

Al igual que Yankees vs. Medias Rojas, este duelo tampoco requiere mucha explicación, y no solo porque sería una revancha de la Serie Divisional del año pasado. Aquella fue la primera vez que estos equipos se enfrentaron en postemporada, lo cual significa que nunca hemos tenido el agotamiento absoluto de una serie épica a siete juegos… algo que simplemente tiene que suceder en algún momento. Uno se pregunta si esto se sentiría como el “último gran intento” de los Filis, un equipo que va envejeciendo mientras los Mets comienzan a reforzarse con una de las mejores fincas de Grande Ligas.

5. Cerveceros-Padres

No sólo son dos franquicias que creen que actualmente tienen uno de los mejores equipos de su historia, sino que este es el único posible enfrentamiento de Serie de Campeonato entre los 12 conjuntos actuales de playoffs que presentaría a dos franquicias que nunca han ganado una Serie Mundial. Los Padres han llegado a dos — pero sólo ganaron un juego combinado en ellas — y los Cerveceros no han estado allí desde 1982. (Eso fue hace tanto tiempo que el equipo que los venció, San Luis, ahora es un rival de división). Esta serie significaría muchísimo para cada uno de estos equipos.

6. Dodgers-Mets

Esta es una revancha de la SCLN del año pasado. Son dos de los equipos que más invierten en el béisbol, que cuentan con algunas de las estrellas más conocidas y reconocibles de todo el deporte. Mira, esta fue una SCLN repleta de talento el año pasado, y el dominicano Juan Soto ni siquiera era parte de ella todavía. Esto es una simplificación excesiva, pero en general, los Mets quieren ser los nuevos Dodgers en el futuro. Pero tienes que vencer a los Dodgers para ser los Dodgers.

7. Yankees-Azulejos

Uno de los choques más cruciales de toda esta temporada ocurrió a principios de julio, cuando los Azulejos barrieron una serie de cuatro juegos a los Yankees para tomar el primer lugar en el Este de la L.A., una posición que no han soltado desde entonces. Los Yankees han sido durante mucho tiempo los verdugos de los Azulejos, pero esa dinámica nunca ha sido probada en la postemporada. Este sería un ambiente particularmente ruidoso, en ambos estadios.

8. Tigres-Medias Rojas

¿Estarías dispuesto a ver dos, o incluso tres, enfrentamientos entre Tarik Skubal y Garrett Crochet? Yo sí que lo estaría. Imagina a esos dos compitiendo en un decisivo Juego 7.

9. Astros-Marineros

Esta sería la culminación de una batalla en el Oeste de la L.A. que ha durado todo el año, así como una especie de referéndum sobre el futuro de la división en sí. Además, no olviden qué equipo venció a los Marineros durante su única otra clasificación en los playoffs desde el 2001. (Fueron los Astros, en el 2022).

10. Cachorros-Filis

Si los Filis se preguntan si Kyle Schwarber puede ser un gran héroe de postemporada para ellos, bueno, los Cachorros ciertamente pueden recordarles que ya lo ha sido antes. Además, estos dos equipos nunca se han enfrentado en una serie de postemporada. Larry Bowa tendría que lanzar el primer pitcheo ceremonial al menos una vez, ¿verdad?

11. Astros-Tigres

Este sería el «Tazón A.J. Hinch», por decir lo menos, con el hombre que ganó una Serie Mundial con los Astros — y que todavía es querido allí — enfrentándose a sus antiguos compañeros con un club que ha surgido como una de las historias más agradables del béisbol en los últimos 13 meses. (Un período que incluye la barrida de Detroit sobre Houston en la Serie del Comodín del año pasado).

12. Marineros-Azulejos

Dos fanaticadas que han estado ansiosos de una Serie Mundial durante mucho tiempo, luchando por el derecho a tener finalmente superar la barrera. (Tigres-Marineros o Tigres-Azulejos también son otras opciones para esto). Además, la combinación de colores en esta serie sería maravillosa.