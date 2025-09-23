En Los Praditos, sobrevivir al tránsito es para valientes

Los residentes de Los Praditos, en Santo Domingo, advierten que el desorden vehicular se ha apoderado de sus calles, poniendo en riesgo la vida de conductores y peatones en el sector.

«Meterse aquí es para valientes. Cada quien está por su cuenta. Si tú te descuidas, te pueden chocar fácilmente y nadie está dispuesto a recoger a otro si sufre un accidente», así describió Rubén, motorista del sector de Los Praditos, a la experiencia de transitar las calles de la localidad.

En un recorrido realizado con el equipo del periódico HOY Digital para la serie especial «Hoy en tu barrio«, se pudo comprobar el severo congestionamiento de tráfico que afecta las calles principales de Los Praditos, especialmente en la avenida Fernando Alberto Defilló.

Puede leer: Mis niños se acuestan sin cenar y lloran de hambre: La triste historia de una madre en Los Guaricanos

Varios choferes y transeúntes se preocupan por la cantidad de vehículos que recorren por las estrechas calles de la zona y que dificultan la movilidad de las personas que buscan dirigirse a sus trabajos.

Juan Carlos Tejeda. Foto: Olga De La Cruz.

«Este es un lugar bastante concurrido porque tenemos la calle principal de Los Praditos donde vienen personas de varios sectores como son los Prados y el de Julieta Fernández. Por aquí, se desvían muchas personas para evitar tapones en la autopista y esto se congestiona de vehículos», explicó Juan Carlos Tejeda.

Mencionó que, durante la hora pico, es común que los conductores que vienen de la avenida Charles Sumner se desvíen por las calles del sector, lo que contribuye al congestionamiento que afecta a los residentes y transeúntes.

«Sería bueno que aquí estuviese un agente de la Digesett (Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre) para que controle el tránsito de estas calles. La gente habla muy mal de ellos, pero uno necesita que alguien ponga el orden y ayude a que se aflojen las vías para que se pueda conducir con tranquilidad», añadió.

También puede leer: La lucha diaria de una anciana de 80 años contra la pobreza y la soledad en Los Guaricanos

Niños transitando las calles del sector Los Praditos. Foto: Olga De La Cruz

Ocupan las aceras de Los Praditos

Otra de las mayores preocupaciones del sector es la seguridad de los peatones. Debido a la gran cantidad de niños y adultos mayores que se movilizan en el área, el problema es alarmante. Negocios, talleres y vehículos estacionados ocupan las aceras, obligando a los transeúntes a caminar por las estrechas calles, donde el riesgo de accidentes es alto.

«Uno teme por su seguridad cuando sale de su casa. Las calles casi siempre tienen motoristas y gente moviéndose en sus carros. Cuando uno trata de usar las aceras, siempre se encuentra con alguien que tomó la mitad para parquear su yipeta o camioneta. No te queda de otra que irte a la calle, y conociendo a los motoristas de por aquí, eso es un peligro», indicó la joven Marielis Cabrera.

La joven de 23 años y estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, relató que ha tenido varios sustos mientras camina de regreso a su casa por las tardes. Según cuenta, las aceras de la avenida Fernando Alberto Defilló a menudo están ocupadas por vehículos estacionados o por talleres que realizan sus servicios en la vía pública, lo que la obliga a caminar por la calle, sintiéndose expuesta y en riesgo.

Llamado a la seguridad vial

Avenida Fernando Alberto Defilló. Foto: Olga De La Cruz

«De verdad, las autoridades tienen que hacer algo al respecto. Esos gomeros, motoristas y muchos choferes de aquí no les importa poner la vida de nadie en riesgo. Yo le pido al gobierno de este país que venga a revisar el relajito que tenemos que soportar todos los días», finalizó la joven estudiante universitaria.

De no ser atendidas las demandas, los miembros de la comunidad de Los Praditos advierten que muchas personas podrían tener sus vidas en riesgo de sufrir accidentes letales en el futuro ante la negligencia de las autoridades correspondientes.