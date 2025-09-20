Los psiquiatras avanzan…

El pasado 23 de agosto los psiquiatras dominicanos fuimos convocados a elegir la directiva 2025-2027. Hubo una participación entusiasta, altamente representativa. Los resultados finales dieron a la plancha encabezada por quien escribe, un 71% de las votaciones. La jornada fue tranquila, al final hubo abrazos entre los representantes de las planchas.

Una firme decisión de los psiquiatras en torno a sus deseos de ampliar la participación en los problemas de salud mental del país. Conviene resaltar que los profesionales que conforman nuestra sociedad están contestes en la necesidad de fortalecer el núcleo directivo y con ello a toda la Sociedad Dominicana de Psiquiatría.

Resulta estimulante el nivel de regocijo, entusiasmo con que ha sido recibida la nueva directiva, existen grandes expectativas y ello necesariamente guarda relación con la situación en que hoy día se encuentra la salud mental en nuestro país.

Felicitaciones y mensajes de los más variados sectores, asociaciones, funcionarios académicos, representantes de la prensa, expresaron reconocimiento y apoyo a la nueva directiva. Todos los psiquiatras están empeñados en contribuir con la mejoría de los factores que inciden en la respuesta y vida emocional de los dominicanos.

Resultan preocupantes los niveles de irritabilidad, agresividad, violencia, que a diario podemos constatar. En las últimas semanas los actos violentos ejercidos contra niños (as) indefensos por padres o familiares cercanos, deben ser parte de la alerta máxima en que Gobierno, Instituciones Públicas y Privadas corresponde colocarse. Actos violentos por el roce de un vehículo, agresiones a balazos o cuchilladas forman parte de la respuesta que a diario observamos en buena parte de la ciudadanía.

La estabilidad de un país guarda estrecha relación con la capacidad de su gente de tolerar las pequeñas o grandes agresiones de su entorno. Al parecer, cada día una parte de la población está dispuesta a todo, aún sea por el incidente más pequeño. Los feminicidios, aunque han disminuido en lo que va de año, no deja de ser elemento preocupante en nuestro diario vivir. No podemos dejar de el irrespeto, lenguaje agresivo, ofensivo que se expresan por algunos medios (redes sociales). El respeto a las mujeres y su integridad debe ser una constante que enarbolemos y llevemos a la práctica todos los días. “Quien siembra vientos, cosecha tempestades”. Esta expresión popular quizás pueda ayudarnos a comprender la potencial magnitud de las pequeñas agresiones.

Nuestro pueblo ha mostrado a través del tiempo unas características entre las que cabe destacar: ser buen vecino, atento, servicial, hospitalario con los visitantes sean nacionales o extranjeros. Tenemos fama de ser pueblo respetuoso, tolerante, solidario. Pero, hoy nadie puede negar que muchas de esas positivas cualidades se han transformado, la esencia del dominicano y de nuestro país, tiene que ser preservada.

Vivir de bravuconadas, amenazas, intolerancia, agresiones, actos de violencia, no nos aporta nada positivo.

Estamos en la obligación de crear conciencia sobre lo conveniente de vivir en armonía, tratar de entender al otro, evitar conflictos innecesarios, procurar soluciones maduras.

Sugerencias:

Instituciones públicas y privadas deben contribuir de manera consciente en planes y proyectos en favor de la salud mental de los dominicanos.

Los ministerios de Salud Pública, Educación, Interior y Policía; el Congreso Nacional, alcaldías, universidades, iglesias, colegios, profesionales, gremios, sindicatos, empresarios, industriales, prensa radial, escrita y televisada, redes sociales, tienen un compromiso con la salud mental.

Desarrollar campaña nacional en favor de la salud mental, promover valores, espacios en los medios de comunicación.

Suscitar una cultura de paz, basada en valores y respeto a los demás.

Educar, orientar por todos los medios y a todas las edades a la población.



Recordemos, nadie es capaz de saber lo que puede estar ocurriendo en una mente perturbada.

Su accionar no es predecible, sus acciones pueden alcanzar características catastróficas.

La mente humana en armonía, bien orientada, estable, es indispensable para crear un clima de convivencia apropiada, de creatividad, productividad, que nos favorezca a todos y viceversa: cerebros lterados, mentes obtusas, sin adecuada comprensión y compromiso pueden ser bombas de tiempo con posibilidad de explosionar en cualquier momento, sin poder nosotros dimensionar los daños a producir.

Debemos prestar toda nuestra atención a la salud mental.