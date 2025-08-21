Los ríos del destino: la serie de Netflix más popular en República Dominicana  

La serie “Los ríos del destino”, disponible en la plataforma de streaming Netflix, se ha posicionado entre las producciones más populares entre los dominicanos en los últimos días.

Esta producción brasileña, lanzada en 2025, cuenta con cuatro episodios y está clasificada para mayores de 16 años. En sus etiquetas se destaca que está basada en un libro, y combina géneros como suspenso, intriga, drama y persecución.

Sinopsis

La trama se centra en la desaparición de una adolescente víctima de una red de tráfico sexual. A partir de ahí, un pirata de río y una madre aguerrida inician una búsqueda por separado, hasta que sus caminos terminan por cruzarse.

Elenco y creadores

El reparto está encabezado por Domithila Cattete, Marleyda Soto y Lucas Galvino, bajo la creación de Bráulio Mantovani, Fernando Garrido y Stephanie Degreas.

