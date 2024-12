Los rituales navideños más extravagantes de los famosos

La Navidad es una temporada marcada por tradiciones familiares y momentos de unión, pero en el mundo de las celebridades, estas costumbres adquieren un giro particular. Desde opulentos banquetes hasta rituales más modestos, las estrellas de Hollywood y la música han creado sus propias formas de festejar esta fecha tan importante con sus seres queridos.

Puede leer: Daddy Yankee se reencuentra con Mireddys en la primera vista pública

Mariah Carey

Mariah Carey es la indiscutible reina de la Navidad, pues ha logrado transformarse en un referente navideño cada año gracias a su hit “All I Want For Christmas Is You”. De hecho, el pasado 13 de diciembre de 2024, el sencillo se convirtió en la primera canción navideña en superar los2 mil millones de reproducciones en Spotify. Es por ello que no es solo una festividad, para su familia, sino una marca personal.

La cantante ha dicho en varias entrevistas que para estas fechas decembrinas, ella viaja a Aspen junto a sus hijos, Moroccan y Monroe. Aunque, confesó que no solo van a esquiar, ya que su tradición consiste en pasear en trineo bajo las estrellas y tomar cacao con licor de caramelo.

“Dependiendo de cuánta gente haya en Aspen, tomamos uno o dos trineos tirados por caballos, nos abrigamos y damos un paseo por la nieve bajo las estrellas. Siempre tomamos cacao con licor de caramelo para entrar en calor y cantamos a pleno pulmón. Es un ritual que conecta a nuestra familia y nos envuelve en el espíritu navideño”, comentó en una entrevista con Redbook.

The Jonas Brothers

El tradicional pavo no es la primera elección para The Jonas Brothers y su familia. Kevin, Joe y Nick, quienes a pesar de tener ascendencia italiana, adoptaron una costumbre típicamente latinoamericana: desayunar tamales el día de Navidad.

“Todos los años comemos tamales en la mañana de Navidad y es estupendo. Mi mamá empezó a hacerlo y es especial porque Kevin, Joe y yo crecimos haciéndolo. Es muy nuestro comer tamales en Navidad”, confesó Nick Jonas en una entrevista con InStyle.

Aunque, estos hermanos no son los únicos que comen tamales en esta fecha, ya que en ocasiones anteriores, Eva Longoria ha confesado que tiene la misma predilección por el platillo.

Las Kardashian

Para el clan Kardashian-Jenner, la Navidad dura todo diciembre y es sinónimo de lujo. Tan solo en 2023, Kim Kardashian, convirtió su residencia de Los Angeles en un bosque nevado, pues instaló 12 árboles navideños blancos en su mansión.

Sin embargo, a pesar de la opulencia de sus celebraciones, también mantiene tradiciones simples como usar pijamas iguales para toda la familia y asignar un papel de regalo exclusivo para cada miembro: “Así sabes quién te ha regalado cada cosa y es una divertida representación de su estilo”, dijo Kim Kardashian en una entrevista.

Michelle Obama

La ex primera dama de Estados Unidos conserva una tradición navideña de su infancia: entregar regalos en función del esfuerzo y creatividad. De acuerdo con ella, antes su familia no contaba con los recursos económicos necesarios para que todos los integrantes pudieran tener un obsequio, así que debían realizar una especie de concurso de talentos para tener algún presente.

“Nuestra familia era tan numerosa que no podíamos permitirnos comprar regalos para todos. Así que dos de mis tías salían a comprar pequeños regalos. Los ponían en una cesta y para conseguir un regalo, había que lucirse. Podías contar un chiste, leer un poema, dar una voltereta… lo que fuera. Es una tradición que mantenemos hoy en día”, recordó Michelle Obama en una entrevista con Ladies’ Home Journal.

Asimismo, la política aseguró que su esposo Barack Obama era uno de los que más esfuerzo ponía a la hora de competir, pues acostumbra conseguir sus regalos cantando temas navideños.

Blake Lively y Ryan Reynolds

La pareja formada por Blake Lively y Ryan Reynolds apuesta por una celebración relajada en Nochebuena, ya que les gusta acurrucarse por horas en la cama con sus hijos y ver algunas películas simplemente teniendo una profunda plática. Pero, después del momento de pereza, se preparan para un banquete navideño que incluye 12 platillos diferentes.

“No sé cómo lo hacemos, pero nos metemos todos en la misma cama. De alguna forma podemos pasarnos hasta siete horas allí, charlando entre nosotros. Es nuestro momento de unión familiar antes de disfrutar de una comida espectacular”, explicó la protagonista de Gossip Girl en una entrevista con The Kit.