Los Rojos buscan clasificar a los playoffs

Los Rojos de Cincinnati tienen como meta principal en la venidera temporada superar su desempeño del 2024, donde quedaron en el cuarto puesto en la División Central de la Liga Nacional, ganando 77 juegos.

La llegada del experimentado dirigente Terry Francona aportará estabilidad y nuevas perspectivas a esta franquicia cargada de jóvenes con mucho potencial y grandes habilidades.

Puede leer: Debut Devers se retrasa

Cincinnati

Ofensiva

Sin dudas, el sensación campocorto dominicano Elly De La Cruz (.259, 25 HR, 76 RBIS), emerge como la principal figura a seguir en el conjunto.

El talentoso jugador lideró las Grandes Ligas en bases robadas con 67, pero debe reducir la cantidad de ponches (218) y errores (29).

El también dominicano Jeimer Candelario (.225, 20 HR, 92 RBIS), buscará reivindicarse y poner los números ofensivos que se esperan de un jugador de su calibre.

Otros jugadores que deberán asumir roles ofensivos de importancia son Tyler Stephenson (.258, 19 HR, 66 RBIS), TJ Friedl (.226, 13 HR, 55 RBIS) y Gavin Lux (.251, 10 HR, 50 RBIS).

Rotación

En el montículo, los Rojos cuentan con uno de los lanzadores más prometedores de la nueva generación: Hunter Greene (9-5, ERA 2.75, 169 ponches).

Los Rojos esperan mucho del as de su rotación y apuestan a que se convierta en uno de los lanzadores más efectivos y dominantes en las Grandes Ligas.A Greene le siguen los derechos Brady Singer (9-13, ERA 3.71, 170 SO), Nick Martínez (10-7, ERA 3.10, 116 SO), el zurdo Nick Lodolo (9-6, ERA 4.76, 122 SO) y el derecho Rhett Lowder (2-2, ERA 1.17, 22 SO).

ALINEACIÓN

Matt McLain, 2B / .290, 16 HR, 50 RBIS (2023) Elly De La Cruz, SS / .259, 25 HR, 76 RBIS Tyler Stephenson, C / .258, 19 HR, 66 RBIS Spencer Steer, 1B / .225, 20 HR, 92 RBIS Jeimer Candelario, DH / .225, 20 HR, 56 RBIS TJ Friedl, CF / .226, 13 HR, 55 RBIS Gavin Lux, 3B / .251, 10 HR, 50 RBIS Austin Hays, LF / .255, 5 HR, 20 RBIS Jake Fraley, RF / .277, 5 HR, 26 RBIS



ROTACIÓN