Los rostros de la solidaridad

El Covid-19 muestra el lado más solidario de los dominicanos. Plataformas como País de Héroes, que recauda fondos para el Banco de Alimentos y Pastoral de Calle se colocan al frente

La pandemia del coronavirus ha demostrado que el ser humano puede reaccionar de forma impredecible. Desde comprar cantidades exorbitantes de papel higiénico en el supermercado sin ninguna explicación lógica hasta sacar todo su potencial solidario y creativo para ponerlo a disposición de quien lo necesite, solo por el placer de ser parte de la solución. Y esto es, precisamente, lo que está ocurriendo en los últimos días en nuestro país.

Existe en el ambiente una intención generalizada de aportar soluciones de cualquier tipo, solo hay que ver cómo, en las redes sociales, personas que ni siquiera se conocen físicamente se comparten desde recetas de infusiones “preventivas” hasta aplicaciones de compras de alimentos e incluso actividades de ocio y relajación.

Pero también están los héroes, esos que se ofrecen a ir al supermercado por sus familiares, amigos o vecinos en condiciones más vulnerables, igualmente gremios profesionales crean redes de ayuda mutua y artistas se lanzan a las redes para amenizar el paso de nuestros días.

Un buen ejemplo son los conciertos sabatinos titulados País de Héroes, de Cerveza Presidente, que motivan a donar a favor del Programa Mundial de Alimentos a través de la página www.presidente.com.do

No todos se pueden quedar en casa. Otro ejemplo que demuestra que los dominicanos somos “el final” cuando se habla de solidaridad es el proyecto Pastoral de Calle, una iniciativa dirigida a llevar alimentos a las personas en situación de calle que, si bien opera todos viernes en la noche durante el año, debido a la pandemia ha tenido que cambiar la logística para gestionar insumos y distribuírselos a aquellos que no se pueden quedar en casa, porque no tienen…

En medio del COVID-19, y tomando las medidas de protección y distancia sugeridas por las autoridades de salud, el grupo de jóvenes entre los que figuran Caroll Mueses, Gina Paredes, Julio de León y Carlos Guzmán, recorren sábados y domingos en las mañanas barrios de Villa Consuelo, la Ciudad Colonial, el parque Enriquillo y Ciudad Nueva, para entregarles alimentos procesados, agua y materiales de protección, tales como geles y mascarillas, a personas a quienes la pandemia atrapó viviendo en las calles. Interesados pueden aportar contactando Pastoral de Calle en Instagram @pastoraldecalleRD.

Quizás al leer este artículo te preguntes, ¿cómo puedo ayudar a los demás durante la crisis del coronavirus? Además de quedarte en casa, hay muchas iniciativas solidarias en las que puedes participar, aquí te dejamos algunas:

Ayudar a los más cercanos. Se debe empezar a ser solidario con la gente que tenemos cerca: familiares y vecinos que se hayan quedado desamparados y que durante esta crisis sanitaria necesiten ayuda con su vida diaria.

Si tienes conocimientos de salud, proponte como voluntario, o si posees una habilidad especial, instruye a otros usando las redes sociales.

Otra manera de ser solidario es siendo proactivo a la hora de ir al supermercado: llevar una lista y “andar vivo”, para durar lo menos posible, así te cuidas y ayudas desocupando el parqueo para que otro lo pueda usar.

Si no tienes una verdadera emergencia, no vayas al hospital, recuerda que el personal de salud está “sobregirado” de trabajo a nivel público y privado y sé amable con el patrullaje policial, ellos también se están arriesgando y tienen mucho trabajo en este momento.

No olvides ser generoso con los empacadores de supermercados y el servicio a domicilio, muchos de ellos viven de la propina.

Pero, en definitiva, para ganar juntos esta guerra, la mejor ayuda que puedes dar es la de respetar el confinamiento y las medidas de distanciamiento físico.