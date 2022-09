Los ruidos olímpicos sin dolientes

En los últimos meses se han producidos muchos ruidos por los predios del Comité Olímpico Dominicano y algunas federaciones sobre denuncias de irregularidades y renuncias de algunos dirigentes que no comulgan con el accionar de las entidades deportivas.

Al parecer no se están manejando bien las cosas, pero en los últimos días hay un silencio, que sorprende con las denuncias que se han realizado. Resulta extraño que los organismos que tienen que ver con el destino que le dan a los fondos se han quedados callados, al parecer hay una complicidad. A lo mejor no se quiere llegar hasta las últimas consecuencias y ver si hay o no culpables en los manejos irregulares de los fondos. Para nadie es un secreto que los dirigentes federados, en las mayorías de las elecciones reparten dineros, para seguir dominando determinados deportes.

Todavía se está a la espera de los resultados de las denuncias emitidas por Luis Chanlatte, quien renunció a la primera vicepresidencia del COD. Sin recibir repuesta del organismo. Pero vamos a dejarlo ahí.

Merecido homenaje a Julián Javier.

El pasado fin de semana la gerencia de los Cardenales de San Luis, exaltó al Pabellón de la Fama de su club, a la ex estrellas de la segunda base Julián Javier, uno de los jugadores más destacados de toda la época del popular conjunto de las grandes ligas, en la Liga Nacional.

Javier, es toda una leyenda del béisbol y uno de los mejores jugadores de la segunda base, además con una inteligencia sobre natural.

Mantengo una gran amistad con Julián y su hijo Stanley, por el fino trato que he recibido por más de 40 años junto a su familia.

