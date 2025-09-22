Los servicios sociales alcanzaron RD$54,527.1 millones en agosto

Los servicios sociales representaron el 44.8% (RD$54,527.1 millones) del total de gastos en agosto, con un aumento de 7.9% (RD$4,004.6 millones) en relación con el mismo periodo del 2024, según el informe de ejecución presupuestaria correspondiente a ese mes de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

Señala que el gasto social se destinó en gran parte a la función de educación, con RD$28,160 millones, para un aumento de 10.6% (RD$2,692.3 millones) respecto al mismo período del año anterior.

En detalle, el gasto educativo según el clasificador funcional se distribuye principalmente en las subfunciones de educación primaria con RD$10,125.5 millones; planificación, gestión y supervisión de la educación con RD$8,814.6 millones; educación secundaria con RD$2,924.3 millones; educación inicial con RD$2,523.4; educación superior con RD$2,204.3 millones, entre otros.

Indica que al gasto en la función de salud se asignaron RD$11,839.6 millones, lo que representa un aumento del 11.3% (RD$1,202.6 millones) en relación con agosto 2024.

Este gasto se distribuye principalmente en planificación, gestión y supervisión de la salud con RD$9,626.5 millones; servicios hospitalarios con RD$1,139.1 millones y servicios de salud pública y prevención de la salud con RD$1,045.1 millones, entre otros.

En cuanto a la función de protección social, este alcanzó RD$11,762.9 millones, lo que representa una reducción de 5.6% (RD$704.1 millones) en relación con el mismo período de 2024.

Dentro de esta función, los componentes más importantes son de edad avanzada, pensiones con RD$6,839.4 millones; asistencia social con RD$4,532.4 millones; vivienda social con RD$181.7 millones; juventud con RD$103.8 millones; planificación, gestión y supervisión de la protección social con RD$81.5 millones, entre otros.

Asimismo, la función de vivienda y servicios comunitarios registró un gasto devengado de RD$1,797.5 millones, para un aumento de 50.8% (RD$605.2 millones) respecto a lo devengado en el mismo período de 2024.

Las subfunciones de esta categoría incluyen: abastecimiento de agua potable con RD$1,648.9 millones; urbanización y servicios comunitarios con RD$116.3 millones, y desarrollo comunitario con RD$32.3 millones.

Según el informe de la Digepres, la función de actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas devengaron un monto de RD$930.1 millones, lo que refleja un crecimiento de 34.9% (RD$240.4 millones). Se destacan en esta función los servicios culturales con RD$351.2 millones; planificación, gestión y supervisión de actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas con RD$244.5 millones; los deportes de alto rendimiento con RD$222.3 millones; los servicios recreativos y deportivos con RD$83millones; servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos con RD$29.0 millones.

El resto del gasto en servicios sociales se destinó a la función de equidad de género con un gasto de RD$37 millones, equivalente a una disminución de 46.2% (RD$31.8 millones).

Las partidas más importantes son: acciones focalizadas en mujeres RD$16.8 millones; acciones para una cultura de igualdad de género por RD$9.3 millones; acciones de prevención, atención y protección de violencia de género con RD$7 millones; corresponsabilidad social y pública en el cuidado de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo RD$3.9 millones.