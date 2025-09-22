Los servicios sociales alcanzaron RD$54,527.1 millones en agosto

Los servicios sociales alcanzaron RD$54,527.1 millones en agosto

Sede del Ministerio de Educación.

Los servicios sociales representaron el 44.8% (RD$54,527.1 millones) del total de gastos en agosto, con un aumento de 7.9% (RD$4,004.6 millones) en relación con el mismo periodo del 2024, según el informe de ejecución presupuestaria correspondiente a ese mes de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

Señala que el gasto social se destinó en gran parte a la función de educación, con RD$28,160 millones, para un aumento de 10.6% (RD$2,692.3 millones) respecto al mismo período del año anterior.

En detalle, el gasto educativo según el clasificador funcional se distribuye principalmente en las subfunciones de educación primaria con RD$10,125.5 millones; planificación, gestión y supervisión de la educación con RD$8,814.6 millones; educación secundaria con RD$2,924.3 millones; educación inicial con RD$2,523.4; educación superior con RD$2,204.3 millones, entre otros.

Indica que al gasto en la función de salud se asignaron RD$11,839.6 millones, lo que representa un aumento del 11.3% (RD$1,202.6 millones) en relación con agosto 2024.

LEA: Cómo reducir arancel que pagan exportaciones a EUA

Este gasto se distribuye principalmente en planificación, gestión y supervisión de la salud con RD$9,626.5 millones; servicios hospitalarios con RD$1,139.1 millones y servicios de salud pública y prevención de la salud con RD$1,045.1 millones, entre otros.

En cuanto a la función de protección social, este alcanzó RD$11,762.9 millones, lo que representa una reducción de 5.6% (RD$704.1 millones) en relación con el mismo período de 2024.

Dentro de esta función,  los componentes más importantes son  de edad avanzada, pensiones con RD$6,839.4 millones; asistencia social con RD$4,532.4 millones; vivienda social con RD$181.7 millones; juventud con RD$103.8 millones; planificación, gestión y supervisión de la protección social con RD$81.5 millones, entre otros.

Asimismo, la función de vivienda y servicios comunitarios registró un gasto devengado de RD$1,797.5 millones, para un aumento de 50.8% (RD$605.2 millones) respecto a lo devengado en el mismo período de 2024.

Las subfunciones de esta categoría incluyen: abastecimiento de agua potable con RD$1,648.9 millones; urbanización y servicios comunitarios con RD$116.3 millones, y desarrollo comunitario con RD$32.3 millones.

Según el informe de la Digepres, la función de actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas devengaron un monto de RD$930.1 millones, lo que refleja un crecimiento de 34.9% (RD$240.4 millones).  Se destacan en esta función los servicios culturales con RD$351.2 millones; planificación, gestión y supervisión de actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas con RD$244.5 millones; los deportes de alto rendimiento con RD$222.3 millones; los servicios recreativos y deportivos con RD$83millones; servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos con RD$29.0 millones.

El resto del gasto en servicios sociales se destinó a la función de equidad de género con un gasto de RD$37 millones, equivalente a una disminución de 46.2% (RD$31.8 millones).

Las partidas más importantes son: acciones focalizadas en mujeres RD$16.8 millones; acciones para una cultura de igualdad de género por RD$9.3 millones; acciones de prevención, atención y protección de violencia de género con RD$7 millones; corresponsabilidad social y pública en el cuidado de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo RD$3.9 millones.

Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo.

Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.

Publicaciones Relacionadas

Los servicios sociales alcanzaron RD$54,527.1 millones en agosto
Los servicios sociales alcanzaron RD$54,527.1 millones en agosto
22 septiembre, 2025
Servicios sociales se incrementaron un 14.6% en enero
Servicios sociales se incrementaron un 14.6% en enero
17 marzo, 2025
Los servicios sociales representaron el 50% de del total de los gastos en octubre
Los servicios sociales representaron el 50% de del total de los gastos en octubre
28 noviembre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

El tipo de cambio en la República Dominicana

El tipo de cambio en la República Dominicana

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

Los tres saberes la clave para triunfar en el ámbito personal y profesional

Los tres saberes la clave para triunfar en el ámbito personal y profesional

Día Mundial de Limpieza de Playas: eliminan más de 100 bolsas de plásticos de las costas

Día Mundial de Limpieza de Playas: eliminan más de 100 bolsas de plásticos de las costas

Los «300 con Leonel» reciben a su líder al llegar NYC a media noche este sábado por JFK

Los «300 con Leonel» reciben a su líder al llegar NYC a media noche este sábado por JFK

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo