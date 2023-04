Los Simpson es sin duda, una de las series y películas más exitosas de los últimos años. Las historias sobre la familia amarilla, incluidos Homero (padre), Maggie (madre), Bart (hijo mayor), Lisa (segunda hija) y Maggie (hija menor), que son generalmente un reflejo de la sociedad americana.

Su éxito ha sido y es demasiado grande, por lo que desde 2017, cada año el 19 de abril se celebra el Día Mundial de Los Simpson.

El día fue elegido para Los Simpson porque en 2017 pasaron 30 años desde que los personajes aparecieron por primera vez en la televisión.

Desde entonces, además de ser una serie interesante, también se ha dado a conocer por sus ‘predicciones’, ya que en algunos de sus episodios se muestran eventos que sucedieron en la vida real.

Por eso el Periódico Hoy, trae cinco de las predicciones más famosas que se han hecho realidad:

La expansión de un virus: El COVID-19

En el capítulo 21 de la 4ª temporada de Los Simpson giraba entorno a una gripe proveniente de Japón que llegaba a Springfield contagiando a todos sus habitantes a través de mercancías originarias de Osaka.

El episodio mostraba el origen del virus en una fábrica asiática en la que un empleado tosía en las cajas que después serían enviadas alrededor del mundo.

El evento se relaciona con la expansión del coronavirus en el mundo.

Lady Gaga en la Superbowl

En el episodio 23 de la temporada 22, emitida en 2012, Los Simpson mostraban la visita de Lady Gaga a Springfield con actuación musical incluida.

Años después, Lady Gaga sorprendió al público al pasearse colgada de cuerdas sobre el escenario del Superbowl, evento en el que los cantantes se suben al escenario durante 15 minutos para interpretar sus grandes éxitos en un gran espectáculo musical.

Trump, presidente

En la temporada 11 del episodio 17, lanzado en el año 2000 reveló que Donald Trump sería algún día el presidente de los Estados Unidos, tal y como pasó.

El derrumbe de las Torres Gemelas

Terrorificamente, en el episodio 71 de la temporada 4, Marge vs. Monorrail, se pudo ver como las Torres Gemelas eran destruidas al paso del Monorrail por Nueva York.

Esta animación se adelantó ocho años al accidente real del 11-S porque la emisión del capítulo se realizó el 14 de enero de 1993.

Además, en el episodio La ciudad de Nueva York vs. Homer Simpson, Lisa le muestra a Bart una portada de una revista en la que el precio de la misma y la silueta de las Torres Gemelas forman la fecha del fatídico accidente, el 11-9, cuatro años antes de que sucediera en 2001.

Los smartwatch y el Facetime

‘Los Simpson’ presentaban un reloj inteligente, como se puede ver en 1995, cuando Lisa conoce a un adivino, quien le presenta la posibilidad de lo que podría ocurrir en el futuro cuando está comprometida con alguien llamado Hugh.

Homero en 3D (Homero al Cubo)

La casita del horror VI (Treehouse of Horror VI) consta de tres segmentos: ‘Attack of the 50-Foot Eyesores’, ‘Nightmare on Evergreen Terrace’ y ‘Homer³’.

En este último, Patty y Selma están por visitar a Marge, por lo que Homero, con tal de evitar a sus cuñadas, busca un lugar donde esconderse y encuentra una biblioteca en la sala de estar, escondiéndose detrás de ella.

Una vez ahí, llega a ver que la pared tiene una extraña radiación, que permitiría atravesarla. Al hacerlo, Homero pasa a un entorno en el que todo está en 3D.

El sitio tiene la apariencia de una animación 3D por computadora. Al no encontrar una salida, Homero pide ayuda a varios personajes de la serie. Sin embargo, nadie logra ayudarlo a volver.

Lentes de realidad aumentada

En el episodio bajo el nombre ‘Specs and the City’, el señor Burns les regala a sus empleados unas gafas de realidad aumentada, llamadas Oogle Goggles, con el fin de espiarlos.

Homero termina amando su nuevo gadget, y las usa todo el tiempo. No obstante, Marge le pide que deje de usarlas ya que se volvió una adicción.

La muerte del basquetbolista Kobe Bryant

Supuestamente la caricatura adivinó que el ex deportista de Los Lakers iba a morir cuando Bart fue a visitarlo en el cementerio, aunque se trata de una manipulación. En el capítulo original Bart visita la tumba de su abuelo Abraham Simpson.

Los Simpson: Final de Game of Thrones

En 2017, dos años antes de que terminara la icónica serie de HBO, Game of Thrones, Los Simpson hicieron su propia versión del final en su Temporada 29, episodio 1 en donde mostraban a un dragón quemando un pueblo completo.

(Con información de Infobae)