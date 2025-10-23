Los suelos de RD están saturados: ¿qué cantidad de lluvias se espera para este viernes por tormenta Melissa?

Gloria Ceballos, Directora de Onamet

Los suelos del República Dominicana están saturados. Así lo reiteró la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos.

Ceballos adelantó que para este viernes se esperan hasta 150 milímetros de acumulados de lluvias en el litoral sur del país, debido a la incidencia de la tormenta Melissa.

Melissa fue localizada aproximadamente a unos 450 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 355 kilómetros de Kingston (Jamaica), según el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), basado en los datos del Indomet.

El fenómeno disminuyó nuevamente su movimiento de traslación a 4 kilómetros por hora (km/h) hacia el nor/noroeste.

Posee vientos máximos sostenidos de unos 75 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

