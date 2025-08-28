Repasa aquí los temas que debes saber del cantante Emmanuel antes de su concierto

Repasa aquí los temas que debes saber del cantante Emmanuel antes de su concierto

Emmanuel

La superestrella internacional, aclamado por muchos como el “Rey del Pop Latino”, Emmanuel, vuelve a la emblemática Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, este jueves a las 8:30 de la noche, con su electrizante, inolvidable y novedoso show “Emmanuel Tour 2025”.

César Suárez Jr., quien tendrá a su cargo la producción de este espectáculo, informó que el astro mexicano sumergirá a sus fans en un recorrido por sus baladas románticas y clásicas del pop latino.

Por eso, hoy repasamos las más famosas con nuestro lectores:

“Quiero dormir cansado”

“Pobre Diablo”

“Tengo mucho que aprender de ti”

“Corazón de Mealo”

“Sentirme vivo”

“Desesperado”

“Ese soy yo”

“Bella señora”

“La Chica de humo”

Lee más: Emmanuel regresa al Teatro Nacional con el electrizante ‘Tour 2025’

Más sobre el concierto

El cantante promete una producción impactante, con una escenografía ultra moderna, un juego de luces que iluminará todo el escenario acorde con cada tema interpretado, y un sonido impecable, que harán de este espectáculo un momento inolvidable en toda su fanaticada

De acuerdo con el productor, este gigante de la música latina e internacional ofrecerá una noche llena de energía palpitante al ritmo de todos sus éxitos. “Promete un recorrido por sus grandes temas mezclados de manera diversa y actual con nuevos arreglos”.

Emmanuel fue galardonado en el 2024 en el país con un Soberano Internacional, la premiación del arte más importante del país.Durante sus 40 años de reinado musical, Emmanuel ha dejado una huella innegable y muy influyente en la música Su ilustre carrera incluye 19 álbumes, millones en ventas y numerosos premios y reconocimientos.

Con millones de discos vendidos en su carrera, importantes reconocimientos y giras internacionales, Emmanuel es uno de los artistas con mayor prestigio y vigencia en el mundo de habla hispana.

Se ha caracterizado por ser figura líder en todos sus pasos y creativo en la línea vanguardista de la música, los videos y la producción escénica.

Todo esto además de ser un artista innovador que creó un estilo propio y detrás de él, todo un movimiento en el que su sólida trayectoria lo ha convertido en un artista generacional y en todo un ícono de la música latina del género pop.

También leer: Emmanuel mimó a su público y brilló con su estilo en el Teatro Nacional


