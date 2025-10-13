Los Toros del Este: con enfoque renovado para romper la sequía de clasificaciones en LIDOM

El dirigente destaca la intensidad de los entrenamientos, la profundidad del roster y el trabajo para fortalecer la defensa del conjunto romanense.

Boca Chica.– Con el inicio de una nueva temporada de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), el dirigente Víctor Estévez aseguró que los Toros del Este llegan con un enfoque renovado y una mentalidad firme: convertir la presión en motivación para poner fin a una sequía de cuatro años sin clasificar al round robin ó todos contra todos.

“Muy agradecido por la oportunidad que estoy recibiendo. En sentido general, han sido unos entrenamientos muy productivos. El gran esfuerzo que han puesto los peloteros desde el día uno se ha reflejado en el terreno”, expresó Estévez tras una jornada de prácticas.

El dirigente valoró el compromiso tanto del cuerpo técnico como de los jugadores, destacando el trabajo en todas las áreas del equipo.

“Estamos contentos con el pitcheo, con los jugadores de posición y con el trabajo que han hecho los coaches con los muchachos que recibimos”, agregó.

Manejar la presión con serenidad

Estévez reconoció el peso de comandar a un equipo que busca reencontrarse con el éxito, pero enfatizó la importancia de mantener la calma y la concentración en cada juego.

“Hay un dicho en el béisbol que dice que tú tienes que aprender a calmar el juego. Sí hay urgencia, porque todos los equipos quieren ganar, pero esa presión hay que usarla a nuestro favor”, explicó.

El dirigente afirmó que cuenta con un roster profundo, compuesto por una mezcla equilibrada de veteranos y jóvenes talentos, y aseguró que mantener la conexión dentro del grupo será clave para el éxito.

El talento joven: Felnin Celesten, bajo la lupa

Entre los jugadores que más han llamado la atención está Felnin Celesten, primera selección del sorteo de novatos y prospecto de la organización de los Marineros de Seattle.

“Es un muchacho con grandes expectativas. Fue un high bonus, y esos tipos no están supuestos a fallar. En los entrenamientos ha tenido turnos de calidad, incluso dio un jonrón por el right field que me impresionó bastante. Es un joven tranquilo, que no se presiona, y estamos muy contentos con él”, destacó Estévez.

Un equipo balanceado y enfocado en la defensa

Consultado sobre la identidad de los Toros del Este para esta temporada, Estévez afirmó que el conjunto se define por su equilibrio entre pitcheo, ofensiva y defensa, con especial atención a mejorar un aspecto que en años anteriores fue su punto débil.

“Tenemos una rotación de abridores que se proyecta muy buena, un bullpen que ha sido efectivo y bateadores que ponen la bola en juego. Sabemos que en el pasado la defensa no ha sido una de nuestras características principales, y estamos trabajando para que sea una fortaleza”, subrayó.

Nueva temporada, nueva oportunidad

Con el optimismo que caracteriza el inicio de cada campaña, Estévez cerró con un mensaje de confianza y propósito.

“Es un nuevo torneo y una nueva oportunidad. Tenemos la urgencia de ganar, pero también la preparación y la actitud correcta para hacerlo”, concluyó.

Los Toros del Este abrirán la temporada con la misión de volver a competir entre los mejores de la liga, apoyados en la combinación de experiencia, juventud y una mentalidad enfocada en el trabajo colectivo, su primer partido será este miércoles 15 ante las Estrellas Orientales a las 7:30 PM en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.