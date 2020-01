Los tratados comerciales son un desafío para sector agropecuario

Los acuerdos comerciales firmados por el país con otras naciones son un gran desafío para el sector agropecuario, máxime ahora que comenzó la desgravación arancelaria para algunos de los productos sensibles (como arroz y carnes de cerdo y de pollo) dentro del DR-Cafta.

Por esa razón, es necesario continuar preparando a los productores del sector agropecuario, con la finalidad de financiar sus procesos productivos y su acceso a los mercados.

Además, direccionar su reconversión hacia actividades más rentables y buscar las ventajas que proporcionen los tratados comerciales ya firmados en beneficio del desarrollo de actividades agropecuarias y rurales para los pequeños y medianos productores.

Estas opiniones, a modo de recomendaciones, están contenidas en la Propuesta para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario del país, elaborada por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.

Explican que para garantizar un mayor acceso a los mercados, los países Centroamericanos firmantes del DR-Cafta hicieron una consulta regional en 1998 que sirvió de línea de base para orientar sus respectivos procesos de reconversión de cara a los compromisos asumidos por ese tratado, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.

“El país no tiene un estudio similar, lo que nos coloca en una posición de desventaja frente a nuestros socios comerciales que manejan informaciones actualizadas de los componentes estratégicos, como inversión óptima, paquete tecnológico requerido, opciones de mercadeo y comercialización de cada rubro de producción”.

Precisan que esa limitante amerita poner en marcha un Plan Nacional de Reconversión del Sector estructurado con programas que incluyan: apoyo a la inversión, transferencia de tecnología, fomentos de agronegocios, gestión de recursos y evaluación.

En San Juan el gobierno ejecuta un programa de reconversión para pequeños y medianos productores.

Dentro del apoyo a la inversión, figuran financiamiento para la adquisición de semillas de calidad, fertilizantes y otros, apoyo mediante el uso de maquinarias, fondos de garantía administrados por instituciones del Estado, financiar la instalación o modernización de plantas de transformación agroindustrial, transferencia de paquetes tecnológicos a organizaciones y desarrollo de capital humano.

En transferencia de tecnología están el cambio o mejoramiento de los sistemas de riego, asistencia técnica permanente y supervisada, programas de sanidad e inocuidad, manejo integrados de plagas, reproducción in vitro, producción de fertilizantes orgánicos y producción de semillas básicas certificadas.

Explican que la demanda de insumos, como semillas, plántulas, fertilizantes, etc, es un pilar para impulsar los agronegocios, con la ventaja de que una simiente de calidad y fertilizantes que mejoran la calidad del suelo, reducen el uso indiscriminado de pesticidas mejorando la inocuidad de los alimentos.

Además sugieren la creación de las mesas agroexportadoras por producto para más atención.