Los Tres Brazos | Otro caso de presunta violación grupal: 5 habrían violado adolescente de 16 años

La Policía Nacional informó este martes sobre otro caso de presunta violación grupal.

Cinco hombres vinculados a un hecho de agresión sexual contra una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este, se entregaron de manera voluntaria, ante la alerta de búsqueda y captura emitidas en su contra.

Los detenidos son Julio José Mateo, de 25 años; Brailyn Cepeda Ramírez, de 19 años; Harolin José Martínez, de 18 años; Omar Reyes Vásquez, de 19 años; así como Yoel Morrobel (alias El Matatán), cuya entrega se produjo posteriormente, a través de un medio de comunicación, completando el grupo de los presuntos implicados.

Los primeros cuatro se presentaron a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) en Santo Domingo Este, en cumplimiento de la orden de arresto No. 973-2025-EMES-09556, por violación al artículo 331 del Código Penal Dominicano.

El caso corresponde a la denuncia interpuesta por un ciudadano, en representación de la menor afectada en el hecho ocurrido el 25 de agosto del presente año.

Los cinco detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

