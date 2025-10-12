Santo Domingo Este.– En medio del agua amanecieron este domingo los moradores del sector Los Trinitarios II, quienes pidieron a las autoridades acudir en su auxilio tras las fuertes inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas desde tempranas horas del día.

Los residentes denunciaron que no es la primera vez que enfrentan esta situación, la cual se ha agravado debido a un hoyo abierto por las autoridades hace dos años en la calle Caonabo, una calle sin salida.

Según explicaron, los trabajos de perforación fueron dejados inconclusos, lo que provoca que cada vez que llueve se acumulen grandes cantidades de agua y basura, afectando a decenas de viviendas del sector.

«Vengan en nuestro auxilio por favor, ya no aguantamos más está situación, es asustados que estamos cada vez que llueve porque el agua se mete a las casas», expresó una de las afectadas quien prefirió no ser identificada.

Los comunitarios también se quejaron de la indiferencia de las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a quienes acusan de hacer oídos sordos a sus reiteradas denuncias y solicitudes de intervención para resolver el problema.