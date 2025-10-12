“Ya no aguantamos más”: lluvias de hoy dejan inundaciones en el sector Los Trinitarios II

  • Hoy
“Ya no aguantamos más”: lluvias de hoy dejan inundaciones en el sector Los Trinitarios II

Santo Domingo Este.– En medio del agua amanecieron este domingo los moradores del sector Los Trinitarios II, quienes pidieron a las autoridades acudir en su auxilio tras las fuertes inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas desde tempranas horas del día.

Los residentes denunciaron que no es la primera vez que enfrentan esta situación, la cual se ha agravado debido a un hoyo abierto por las autoridades hace dos años en la calle Caonabo, una calle sin salida.

Según explicaron, los trabajos de perforación fueron dejados inconclusos, lo que provoca que cada vez que llueve se acumulen grandes cantidades de agua y basura, afectando a decenas de viviendas del sector.

«Vengan en nuestro auxilio por favor, ya no aguantamos más está situación, es asustados que estamos cada vez que llueve porque el agua se mete a las casas», expresó una de las afectadas quien prefirió no ser identificada.

Los comunitarios también se quejaron de la indiferencia de las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a quienes acusan de hacer oídos sordos a sus reiteradas denuncias y solicitudes de intervención para resolver el problema.

No salga sin paraguas: se registran aguaceros y tormentas eléctricas en el Gran Santo Domingo
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

“Ya no aguantamos más”: lluvias de hoy dejan inundaciones en el sector Los Trinitarios II
“Ya no aguantamos más”: lluvias de hoy dejan inundaciones en el sector Los Trinitarios II
12 octubre, 2025
Meteorología prevé lluvias con ráfagas de viento hoy
Meteorología prevé lluvias con ráfagas de viento hoy
11 octubre, 2025
Escasez de lluvias para hoy, solo chubascos en zonas
Escasez de lluvias para hoy, solo chubascos en zonas
10 octubre, 2025
Colocan tres provincias en alerta verde por onda tropical cercana a Puerto Rico
Colocan tres provincias en alerta verde por onda tropical cercana a Puerto Rico
7 octubre, 2025
Meteorología prevé lluvias en regiones
Meteorología prevé lluvias en regiones
7 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China

Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China

Fusión: IAD con Agricultura

Fusión: IAD con Agricultura

Anaheim entrevistó a Pujols

Anaheim entrevistó a Pujols

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Las niñas son el himno de la patria

Las niñas son el himno de la patria

Edición impresa, sábado 11 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 11 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo