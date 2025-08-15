Los ucranianos, preocupados ante la reunión entre Trump y Putin en Alaska

En Ucrania, las negociaciones diplomáticas entre los aliados de Kiev se observan con inquietud antes de la reunión del viernes entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska. Aunque las reuniones del miércoles 13 de agosto muestran un bloque unido detrás de Ucrania, los ucranianos siguen siendo escépticos sobre los avances que se pueden lograr el jueves en la cumbre en la que su agresor será recibido por el presidente estadounidense.

Hasta el final, cada parte se ha esforzado por consolidar su posición: en el frente para los rusos, por la vía diplomática para Kiev y los europeos. Donald Trump aseguró haber mantenido una “muy buena conversación” el miércoles con el presidente ucraniano y los líderes de los países europeos, la UE y la OTAN.

Volodimir Zelenski se había desplazado a Berlín para seguir estas reuniones virtuales, donde fue recibido por el canciller alemán Friedrich Merz. “Esperamos que el tema central de la reunión” del viernes entre los presidentes estadounidense y ruso sea “un alto el fuego inmediato”, declaró entonces el líder ucraniano. Keir Starmer, por su parte, mencionó una oportunidad “real” de alto el fuego.

Preocupación por la integridad territorial de Ucrania

Sobre el papel, estas reuniones han ido bien para los ucranianos. Sus aliados han recordado que, para ellos tampoco, el futuro de Ucrania puede decidirse sin Kiev, los europeos y los estadounidenses están de acuerdo en un formato de reunión entre Trump, Putin y Zelenski en un futuro próximo, con un alto el fuego como condición previa a cualquier negociación, se habla de garantías de seguridad para Ucrania y de sanciones para Rusia si no se avanza hacia la paz, precisa nuestra corresponsal en Kiev, Emmanuelle Chaze.