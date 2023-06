Santo Domingo,- La reputada neumóloga Evangelina Soler urgió a las autoridades a tomar medidas en la dirección de regular las ventas de vapes o cigarrillos electronicos que «tantos daño están causando a la salud, específicamente a niños, jóvenes y adolescentes».

“El pasado 31 de mayo, Día mundial de la Lucha contra el Tabaco, hicimos un llamado a las autoridades para que regulen el uso de estos dispositivos, porque tu va a una plaza comercial y lo primero que ve son carteles promoviendo la venta de estos dispositivos, los muchachos los piden por internet, y no hay ningún tipo de regulación para eso”, lamentó la doctora Soler.

Dijo que es tiempo ya de que las autoridades le pongan atención a esa situación, y no solo el gobierno, sino los colegios, escuelas públicas, liceos, y las familias.

La neumóloga Evangelina Soler advierte sobre los peligros del vape. Fuente Externa

“El problema básico está en la poca supervisión de las familias”, lamentó la expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax al ser entrevistada en el programa D´AGENDA.

Lamentó que, “los padres, desafortunadamente, no tienen la manera de identificar cualquier olor, cualquier manera, porque estos dispositivos no huelen, no tienen las características de un cigarrillo convencional, pero los jóvenes los están utilizando, los deliverys se los llevan a la puerta de la casa”.

Insistió en que hay que regular esa situación en todas las instancias correspondientes, comenzando por los padres.

Soler advirtió que lo más inofensivos que los jóvenes les echan a esos dispositivos es la nicotina, y la nicotina de inofensivo no tiene nada, y eso implica todos los riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares como se está viendo, y hay muchos jóvenes que están presentando arritmia, alteraciones neurológicas y no saben por qué, comienzan a buscar las causas, y la causa es la carga de nicotina que están utilizando.

Incrementos de Covid

La doctora Evangelina Soler advirtió que hay un aumento considerable de personas infectadas con el coronavirus que obedece a una postpandemia, que se estarán produciendo brotes cada cierto tiempo.

Soler, quien fuera presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, insistió en que hay un aumento registrado tanto en las pruebas con PCR, Antígenos, y la gente se está haciendo muchas pruebas caseras, lo que implica que las cifras pueden ser superior a lo que se pueda establecer estadísticamente.

La facultativa aclaró que lo que circula ahora es el mismo Covid que se conoce desde la pandemia, con las mismas consecuencias que pueden tener las personas de altos riegos.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, la reputada neumóloga precisó que es el mismo comportamiento clínico caracterizado por dolor de garganta, malestares del cuerpo, sensación de cuerpo cortado, fiebre, dolor muscular importante, y las personas podrían llegar a tener dificultad respiratoria, dependiendo del caso.

La doctora advierte sobre un incremento en los casos de COVID. Fuente externa

Dijo que hay pacientes que ha habido que ingresarlos porque han hecho neumonía bilateral y que, tienen igual, y las mismas características que las variables anteriores.

“Ya con anterioridad se dijo que el Covid se iba a quedar endémico, y que habría repuntes en los casos de la misma infección, y es lo que estamos viendo ahora, hay un aumento significativo de los casos y eso obedece, precisamente, a una postpandemia, visto ya con la influenza, que hace brote cada cierto tiempo, y eso es lo que está sucediendo ahora”, insistió la profesional de la salud.

Reiteró que el comportamiento de los casos que hay en la actualidad es similar a los anteriores, y explicó que la última variante de incidencia en el país es la Ómicron.

“Hay un riesgo de contraer la infección porque las vacunas que tenemos aquí en el país no tuvieron la cobertura para la variante Ómicron, y las anteriores se sabían que no tenían una protección al cien por ciento”, explicó Soler.

Pese a que la OMS declaró el fin de la pandemia, el virus permanece, por lo que llaman a tener cuidado. Fuente externa

Indicó que, “eso implica que una persona perfectamente vacunada tiene un riesgo de desarrollar la infección, aunque vacunadas tenían menor agresividad en caso de resultar infectados por el virus”.

Evangelina Soler dijo que, pese al aumento de los números de casos, no favorece el uso masivo de mascarillas, razón por la cual sería un absurdo sugerir que todo el mundo ande con tapaboca, pero hay personas que tienen factor de riesgos que deben usarlas en lugares públicos, principalmente donde haya aglomeraciones de personas.

“Entonces, el que tiene factor de riesgos debe protegerse, si usted va a un centro de salud, si va a un laboratorio o a un lugar muy concurrido, protéjase, igual, el que tiene una embarazada en la casa, al padre que tiene un daño renal, que no quiere que contagiar a la persona que convive con él, porque hay el riesgo de desarrollar una enfermedad grave, pues que se cuiden”, recalcó.

Sugirió a las personas que están enfermas que acudan al médico para determinar si tienen el Covid, influenza, sincitial respiratorio, o cualquiera de los virus que están circulando ahora. “Hay muchas personas por ahí diciendo que tienen una gripecita, y entiendo que deben ir al médico, a su especialista, para que identifique qué está pasando realmente con su salud, porque hay circulación del Covid, de influenza, y la influenza tiene efectos a posteriori que no son tan buenos como la gente cree”, recomendó.