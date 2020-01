Los votos de la demagogia

Cierto es que alguna vez fuimos más ignorantes que hoy ; fuimos menos exigentes que hoy; fuimos más confiados que hoy ; fuimos menos incrédulos que hoy , pero algunos políticos dominicanos todavía piensan que los años no pasaron , se les olvida que los españoles ya nos engañaron una vez y que aprendimos alguna que otra lección . Se puede inferir que sí,tal vez aún en parte somos un pueblo ignorante, gracias a la propia irresponsabilidad de esos políticos que hoy nos quieren vender gato por liebre, pero lamentablemente para ellos ya la “pava no pone donde ponía”…

De hecho, pueden decirlas falsas promesas que el pueblo desea escuchar , pero que son difíciles de cumplir , pueden usar todo tipo de procedimiento retorico para intentar confundir a la gente y convertir al pueblo en un instrumento de sus propiasambiciones ; esos políticos que le hablan a la gente de cómo hacer sus sueños realidad , y con el voto del pueblo sólo cumplen el sueño propio de conquistar el poder , y de lo dicho no queda nada porque eso se lo llevó el viento , y por escrito no hay ningún contrato porque gracias a su demagogia incesante todavía hay gente que no sabe leer y tampoco escribir , aunque ya son menos porque por fin llegó un dominicano al poder que se ha preocupado por cumplir lo que prometió. “Fácil es creer en alguien que te habla haciendo”.

Aristóteles definió la demagogia como la forma degenerada de la democracia, pero para que entiendan, la demagogia no es más que vender sueños a la gente y/o darles “cotorra”. ¿Usted quiere saber lo que es un político demagogo? Póngase a escuchar las promesas de Luis Abinader y Leonel Fernández, que aunque son dos políticos con perfil muy diferente, en el fondo, en sus cabezas se maquinan elucubraciones muy similares, de hecho tienen hasta paranoias parecidas. A Leonel allá por las primarias del PLD lo escuché afirmando y reafirmando que era imposible que perdiera la convención con el padrón abierto de su otrora partido, sorpresa para él… ¡Perdió! Más recientemente escuché a Luis Abinader decir que no hay ninguna posibilidad de que el pierda las próximas elecciones, veremos qué pasa finalmente… Volviendo a la demagogia de estos dos políticos, en el caso de Leonel es sencillo tumbar sus promesas vacías porque ya lo vimos gobernar doce años y podemos enumerar todo lo que no hizo que hoy promete.

En cambio, descifrar las mentiras de Luis Abinader pudiera ser más complicado porque el señor Abinader ha tenido una escasa participación en el Estado,más que ser miembro de una comisión donde se trabajaba poco y se cobraba mucho; sin embargo, cuando uno miente el cerebro manda señales a la lengua que facilitan decir cosas imposibles de creer por los demás. En un artículo anterior, hablé de que el señor Abinader de llegar a la presidencia instalaría dos parques temáticos tipo Disney,Demagogia.

Que construiríauna línea de metro hasta San Cristóbal,Demagogia. Lo último que escuché que dijo, fue que los empleados públicos peledeistas no serán cancelados en un hipotético gobierno suyo,ese es el mismo Abinader que dijo hace meses que cancelaria 200,000 dominicanos de la nóminapublica, pero un partido que tiene 16 años fuera del poder y su militancia “jalando aire” entonces si no va a cancelar a nadie y dice que la nómina está abultada, ¿dónde es que va a nombrar a su gente? ¿En las empresas de su familia? DEMAGOGIA.

“Tápate los oídos y mira, cuando lo que dicen y lo que hacen no encaja, siempre tienes que quedarte con los hechos, con lo que demuestran con su conducta, porque eso es lo que no miente”. Silvia Congost