Los Yankees en la cuerda floja: ¿Se quedarán fuera de los playoffs?    

Los Yankees de Nueva York se encuentran en una situación delicada. Lejos de su mejor nivel en la actual temporada de las Grandes Ligas, se ven obligados a superar una crisis que asola al equipo de Aaron Boone si aspiran a llegar a la postemporada.

Lo cierto es que no es nada fácil para ellos en este momento, mientras otros equipos compiten ferozmente en la carrera por el comodín.

Los Yankees actualmente ocupan el tercer puesto de comodín, detrás de los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston, con un récord de 62-56 en 2025.

En este escenario, mientras que los Guardianes de Cleveland les siguen de cerca con un récord de 61-56, un solo paso en falso este mes podría hacer que los Yankees pierdan su puesto en la postemporada, lo que sería un rotundo fracaso para la franquicia.

Mucho ha cambiado. En un momento de la temporada, los Yankees lideraban cómodamente la División Este de la Liga Americana con una ventaja de siete juegos, pero todo ha cambiado con el resurgimiento de los Azulejos de Toronto, que ahora ostentan un récord de 69-50.

La Liga Americana podría estar atravesando un momento difícil, ya que la Liga Nacional ostenta el mejor récord de la MLB, liderada por los Cerveceros de Milwaukee, seguida de cerca por los Filis de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles.

Los Yankees necesitan mejorar en muchas áreas. Si bien su bullpen se ha fortalecido significativamente con la llegada del cerrador de los Piratas de Pittsburgh, David Bednar, su rotación abridora ahora está pasando apuros.

Además, los errores del campocorto Anthony Volpe, quien lidera las Grandes Ligas con 16 errores, ponen de relieve un problema más amplio: varios jugadores han fallado a la defensiva, lo que representa un punto débil para el equipo.

Si los Yankees quieren regresar a la Serie Mundial, necesitan mejorar mucho en lo que será un agosto decisivo.