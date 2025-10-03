Louis Tomlinson y Zayn Malik protagonizarán documental de Netflix

Louis Tomlinson y Zayn Malik protagonizarán documental de Netflix

Louis Tomlinson y Zayn Malik (Fuente externa)

 Los Ángeles. Las estrellas de la exitosa banda británica One Direction, Louis Tomlinson y Zayn Malik, se embarcarán en una serie documental que los llevará a recorrer Estados Unidos en carretera, según informó este jueves The Hollywood Reporter.  

El proyecto estará dirigido por Nicola Marsh, quien también dirigió el documental sobre Demi Lovato y se espera que a lo largo de la travesía repasen su trayectoria profesional y recuerden la trágica muerte de su compañero de One Direction, Liam Payne, precisó la revista especializada.  

El coloso del entretenimiento Netflix se encuentra a cargo de esta serie, que prevé su estreno para 2026 y en el que, por el momento, no se espera la participación de sus otros compañeros de banda, Harry Styles y Niall Horan.  

Payne, que saltó a la fama con la banda masculina One Direction surgida de un programa de talentos en 2010, murió a los 31 años a causa de múltiples traumas y hemorragias internas y externas, al precipitarse de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires en octubre del año pasado.  

Los rastros de alcohol, cocaína y antidepresivos que se encontraron tras su autopsia, así como los conflictos legales y las acusaciones de abuso psicológico de su exnovia Maya Henry, hicieron patentes las sombras de la vida del cantante que se ocultaban tras los focos de la fama.

