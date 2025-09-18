Luchadores vana Cuba para entrenar

Antonio Acosta.

Como parte del programa competitivo de la Federación Dominicana de Lucha para el 2025, 22 personas viajarán a Cuba para realizar una concentración de entrenamientos.

La delegación está conformada por 18 atletas, tres entrenadores y un fisioterapeuta, estarán del 12 de octubre al 1 de noviembre 2025 próximos en suelo cubano, lo cual servirá para que los dominicanos lleguen en buena forma para los últimos tres eventos de este año.

La información la ofreció Antonio Acosta, presidente de la Federación Dominicana de Lucha. Los días 7 y 8 de noviembre, los dominicanos competirán en el B.U. Farrel Memorial 2025, que se efectuará en Estados Unidos, luego formarán parte de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025, del 21 al 23 de noviembre, y finalizan con el Clasificatorio Centroamericano y del Caribe, Panamá 2025. Este último evento, sirve para sumar puntos en el ranking y de preparación para los Juegos Centroamericanos 2026.

