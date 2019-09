Lucía Medina critica poblado favorezca a Félix Bautista

La aspirante a senadora por San Juan Lucía Medina le reprochó duramente a dirigentes comunitarios de un distrito municipal de esa provincia que le reclamaran obras al Gobierno para votar por ella, y que reciban con los brazos abiertos a su principal contrincante y compañero de partido, el senador Félix Bautista.

En un audio que circula por la red social WhatsApp se escucha a la diputada por el municipio San Juan de la Maguana recriminarle a un director distrital, al que identifica como Linares, que permita que empleados de esa junta distrital les hagan reclamos injustos al Gobierno, porque la administración del presidente Danilo Medina lo ha dado todo por esa localidad.

Medina, del Partido de la Liberación Dominicana y hermana del mandatario, dijo “tú te crees que es justo que Félix entre aquí y ustedes los reciben con los brazos abiertos y no le hacen pancartas, ah, a mí sí. Si no quieren votar por nosotros perfecto, voten por quien ustedes entiendan, esa es la democracia”.

“Por qué cuando Félix entra aquí u otra gente de ese Gobierno ustedes no les exigen eso, los reciben con los brazos abiertos, entonces a mí, que les he dado todo, hasta el hecho de que tengan juntas distritales se lo he dado yo, no es justo que traten así al Presidente y me traten así a mí, porque yo todo lo he dado por ustedes de la misma forma que ustedes me apoyan a mí”, refirió.

Una mujer no identificada le responde que lo único que se le pide al Gobierno es un liceo; en medio de la acalorada conversación Medina le dice “usted es una sindicalista irrespetuosa, yo la hubiera cancelado del ayuntamiento”.

El DNI sabe todo

La diputada Lucía Medina le dijo a los concurrentes que la persona más informada en este país se llama el presidente Danilo Medina, y que la Dirección Nacional de Investigaciones sigue a todo el que hace diabluras y se lo informa. “Para ustedes es mejor sacar panfletos de noche para que me lo saquen a mí, me duele que Linares esté ahí porque a Linares lo puse yo ahí”, refirió.