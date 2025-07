La ganadora del Grammy, Luciana Souza, se presentará en el concierto de la orquesta NYO Jazz del Carnegie Hall de Nueva York en la República Dominicana pautado para este 5 de agosto, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 de la noche; y en Santiago el miércoles 6 de agosto a las 8:00 de la noche.

Siendo una de las principales cantantes e intérpretes de jazz de la actualidad, la brasileña se une a esta iniciativa, trayendo su experiencia, plasmada en su colaboración con compositores como Osvaldo Golijov, Derek Bermel, Patrick Zimmerli y Caroline Shaw,

Souza ha colaborado y grabado con Herbie Hancock en su álbum ganador del Grammy “River: The Joni Letters”, así como con Paul Simon, Bobby McFerrin, Maria Schneider, Danilo Pérez, Miguel Zenón y Yellowjackets, entre muchos otros.

Seis de sus discos han sido nominados al Grammy, “Brazilian Duos, North and South”, “Duos II:, “Tide”, “Duos III” y “The Book of Chet”, mientras que el noveno, “The Book of Longing”, fue aclamado por la crítica, incluyó musicalizaciones de poemas de Leonard Cohen, Emily Dickinson, Edna St. Vincent Millay y Christina Rossetti.

Cabe destacar que el espectáculo estará dirigido por el trompetista Sean Jones, reconocido como un camaleón musical y uno de los más importantes exponentes del género en la actualidad. Tras una breve participación de seis meses con la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Wynton Marsalis le ofreció un puesto permanente como trompetista principal de la agrupación, cargo que ocupó entre 2004 y 2010. En 2015, fue invitado a formar parte del SFJAZZ Collective.

Jones ha sido figura destacada en grabaciones y presentaciones junto a grandes nombres del jazz como Illinois Jacquet, Jimmy Heath, Frank Foster, Nancy Wilson, Dianne Reeves, Gerald Wilson y Marcus Miller. Fue seleccionado por Miller, Herbie Hancock y Wayne Shorter para participar en su gira Tribute to Miles en 2011. También ha actuado con las orquestas sinfónicas de Cleveland, Pittsburgh y Youngstown, así como con la Soulful Symphony en Baltimore y un conjunto de cámara en el Salt Bay Chamberfest.

El, además, director artístico de NYO Jazz es un educador de reconocimiento internacional; fue presidente de la Jazz Education Network. En 2018, fue nombrado titular de la cátedra Richard and Elizabeth Case en Estudios de Jazz en el Peabody Institute de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore. Anteriormente, se desempeñó como jefe del departamento de metales en el Berklee College of Music en Boston.

Cabe destacar que este concierto está producido por la Fundación Sinfonía, en su misión de enaltecer la música clásica en la República Dominicana también llevará esta vibrante orquesta al Patio Caribeño del Centro León en Santiago, el día 6 de agosto a las 8:00 p.m., en un concierto en colaboración con el Centro y de entrada libre para el público general.

Las boletas para la presentación el Santo Domingo están a la venta en la boletería del Teatro Nacional, Uepa Tickets y la Fundación Sinfonía, comunicándose al 809-532-6600 y boleteria@sinfonia.org.do; mientras que para Santiago la entrada es libre y gratuita.