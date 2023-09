¡Luego de 18 años! Albert Mena se gradúa de la universidad 

Tras 18 años como estudiante intermitente, el presentador de televisión Albert Mena celebró este fin de semana su graduación como licenciado en Mercadeo de la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

Fue a través de un video compartido en su cuenta de Youtube, donde contó sus sueños y cómo por diversas razones tuvo que durar todo ese tiempo para poder terminar su carrera.

«Mi sueño realmente era ser pelotero y en el 2004 yo hago mi última exhibición a los scout (cazadores de talentos) de Arizona (Diamondbacks); realmente yo venía de traer una lesión muy fuerte en el hombro y yo no sabía qué tenía, no me hice una resonancia magnética y dejé de estudiar», inicia su relato.

Mena dijo que en el año 2005 inició su carrera en la Universidad Católica Santo Domingo y gracias a la ayuda económica y la motivación de su tía Luisa Saldaña.

«Mi tía en ese momento, con un corazón noble, me dijo que tú quieres estudiar, verifica la universidad en la que están los muchachos que nosotros te la vamos a pagar», manifestó.

Pero que en 2009 decidió retirarse, ya que comenzó a trabajar y se enfocó en ganar dinero.

«Pensé sí wow, tengo que dejar la universidad porque yo estaba viendo ya un resultado bajito, pero bueno, para qué me va a servir este título de Mercadeo, carrera que escogí porque me gustaban las ventas y el manejo con la gente…pero ahí me llega la responsabilidad con tía Luisa por su confianza, tengo ahí mi familia completa que me aupaban para que sea el primer profesional de smi familia; así como mi mamá que me tenía en sus oraciones», enfatizó.

«Yo estaba cogiendo 3 y 4 materias porque yo lo que estaba en joceo en la calle para ver cómo era que iba a sobrevivir», añadió Mena.

Luego, entre los años 2012 y 2014 regresó a la universidad gracias a su esposa Naty Alves.

Pero, finalmente fue en la pandemia por COVID-19 que Mena logró estudiar de manera ininterrumpida virtualmente.

En la reunión se hizo acompañar de familiares, amigos y allegados.