Luego de 19 días ardiendo apagan el vertedero de Haina con 250 afectados

Luego de 19 días ardiendo y provocar que más de 250 personas, en su mayoría niños, fueran afectados por enfermedades respiratorias, fuertes dolores de cabeza e irritaciones, por fin fue sofocado ayer el fuego del vertedero de Haina, una realidad que se replica en más de 300 botaderos de basura en todo el territorio nacional.

Para sofocar el siniestro fue necesaria la intervención del Ministerio de Obras Públicas, con equipos pesados y camiones cisternas, debido a la incapacidad de la Alcaldía para enfrentar por sí sola el problema, por los pocos recursos que recibe del Presupuesto Nacional.

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Haina, coronel Manuel María, mostró satisfacción por el deber cumplido, al tiempo que agradece la colaboración del Ministerio de Obras Públicas con dos retroexcavadoras y decenas de viajes en camiones cisternas para sofocar el fuego.

De la misma manera se expresó el alcalde Osvaldo Rodríguez, quien aprovechó para reclamar a los industriales de Haina colaborar con el cuerpo de bomberos con camiones cisternas, que sería para su propio beneficio y para la población del municipio en caso de emergencia.

Resaltó el respaldo del MOPC durante cinco días, de lo contrario, el siniestro se hubiese prolongado por varios días más con consecuencias impredecibles en materia de salud y medio ambiente para los habitantes de la localidad.

Sugerencia. Sugiere al gobierno y al programa Dominicana Limpia la construcción de demora de un relleno sanitario provincial fuera de Haina, que ya no cuenta con terrenos para esos fines como salida a la contaminación y producción de incendios.

Dominicana Limpia, dependencia de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), lleva dos años de surgimiento, pero hasta ahora no ha terminado ninguna de las intervenciones de cierre técnico de los vertederos. La dirección de esa entidad y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) exigen la aprobación de la Ley sobre Residuos Sólidos que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero que duerme en el Senado, que daría sustentación al programa, más allá de la presente gestión, y que daría la fuerza para actuar sobre el manejo de la basura en el país.

Los incendios de vertederos han sido una constante, no solamente en Haina, que quema por segunda vez en este año, sino en otros como Duquesa donde depositan el Distrito Nacional y demás municipios del Gran Santo Domingo; Rafey en Santiago, Moca Puerto Plata; Verón, en la provincia La Altagracia y otros.

El basurero de Haina está rodeado de casuchas y hasta planteles escolares a menos de 500 metros, por lo que en los primeros días del incendio hubo que suspender la docencia debido a que la humareda penetraba a los planteles.

Los vertederos. El de Duquesa, donde depositan el Distrito Nacional y los principales municipios del Gran Santo Domingo alrededor de cuatro mil toneladas de residuos diariamente, también está rodeado de comunidades, entre ellas Los Casabes, Duquesa y otras.

El basurero de Moca está a menos de tres kilómetros de la población, por lo que cuando se incendia produce graves daños a los pobladores.

El de Puerto Plata, sus efectos cuando está encendido el humo afecta hasta los complejos turísticos, de ahí que se está en la búsqueda de un nuevo depósito de basura, que hasta ahora no ha sido posible por la oposición de algunos sectores.

El de Verón Punta Cana, también está muy cerca de los complejos hoteleros, pero este comenzó a ser intervenido por el programa Dominicana Limpia el año pasado, proceso que sigue muy lento, según el director de ese distrito municipal.

El de Villa Altagracia, aunque ha sido intervenido en varias ocasiones, sigue a orilla del la Autopista Duarte a la espera que culmine su proceso de cierre.

RD es un basurero

En total son 340 botaderos que casi todos tienen las mismas características, muy cerca de poblados o de fuentes de agua, constituyendo una amenaza para la salud y el medio ambiente. Según un informe de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) la mayoría de los municipios y distritos municipales tienen vertederos a cielo abierto, cerca de poblaciones humana y de fuentes acuíferas.