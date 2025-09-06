Luego de una denuncia de «Hoy en tu barrio», autoridades asfaltan hoyo en Villas Agrícolas

Las autoridades asfaltaron un hoyo en la calle 28 Aníbal de Espinosa, esquina Juan Erazo, en Villas Agrícolas, Distrito Nacional, luego de una denuncia de «Hoy en tu barrio», del periódico Hoy.

Tras la publicación de este diario, lo que consideraban como un socavón dejó de existir con el arreglo de ese tramo en la citada arteria vial, que maltrataba emocional y hasta físicamente (con el paso de los vehículos) a los ciudadanos de ese histórico barrio capitalino.

Así estaba el hoyo que atormentaba a Villas Agrícolas.

Con la acción, concluye una amenaza a la seguridad de los peatones y conductores, quienes por años clamaban por la solución a esa problemática.

Se recuerda que los comunitarios externaron a las autoridades una intervención para también evitar un posible accidente de tránsito.