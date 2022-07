Luego del mangú más grande, chefs de RD ahora buscan récord Guinness con sancocho

EE.UU.- Luego de su hazaña el pasado año con el mangú más grande del mundo, ahora tres reconocidos chefs dominicanos buscan hacer historia en Guinness World Records con un gigantesco sancocho, otro plato típico de República Dominicana.

Este gran reto del Flavor Fusion Fest, que encabezan los chefs Amilkar Gonell y María Marte, junto Pamela Gonell, con el apoyo del Ayuntamiento de Lawrence (Massachusetts), será llevado a cabo en el Flavor Fusion Fest 2022, cuyo tema será Fusiones de Iberoamérica, y que tendrá lugar el 17 de septiembre en esta ciudad.

“Para Lawrence es un verdadero orgullo y un privilegio haber sido elegida para propiciar un evento que no solo llegará a la comunidad sino al mundo entero. La nuestra es una ciudad pequeña, pero los inmigrantes demostraremos que continuamos dando valor al presente y al pasado”, destacó Brian A. de Peña, alcalde de Lawrence, durante un acto para el anuncio oficial del evento.

De su lado, Amilkar Gonell, CEO de Flavor Fusion Fest (FFF), al agradecer el respaldo de los invitados al acto de lanzamiento, expresó la satisfacción y orgullo que siente al igual que su equipo para tratar de lograr esta iniciativa, que busca poner cada vez más en alto la gastronomía y la bandera dominicana.

Amilkar Gonell, reiteró que para el Flavor Fusion Fest Lawrence 2022, en que habrá dos anfitriones, República Dominicana y España, se firmó recientemente un acuerdo con la Academia Iberoamericana de Gastronomía, para en este evento concentrar los mejores chefs de diferentes países, para crear las mejores recetas a nivel mundial y el concepto “50 platos de Iberoamérica”.

Gonell reveló que “tendremos cursos, crearemos los 50 platos de Iberoamérica, celebraremos la Restaurant Week, con menús a precios especiales, habrá una exhibición de vehículos (como herramienta de atracción de turistas) y hasta competencias de food trucks”.

En el acto de lanzamiento del festival, estuvieron presentes Mark Laplan, president of Consiglio City of Lawrence; Frank Morán y Marcos Devers, representantes estatales (Masachusetts House of Representatives); y Roy Basque, chief of Police at Lawrence Police Department.

A través de una conexión digital Rafael Ansón, el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG), subrayó que FFF “permitirá dar a conocer la evolución que la alimentación, la gastronomía y la cocina han tenido en los últimos años y el rol protagonista de la producción agroalimentaria para hacer de la gastronomía la actividad más saludable, solidaria y sostenible, además de satisfactoria”.

Mientras, Luis Ros, presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía (ADG), hizo referencia a una segunda edición que convertirá a la ciudad de Lawrence en el epicentro de la gastronomía iberoamericana y que “va a contribuir con el posicionamiento de la gastronómica dominicana que abre sus brazos a toda Iberoamérica”.

Antonella Ruggiero, directora general de la AIBG; Óscar Guerrero, de Index Boston; y René Brea, productor de FFF, hacían referencia a la construcción y el reconocimiento de la multiculturalidad desde la gastronomía.

Miguel Mejías, CEO de AFuegoAlto, ponía el foco en que Flavor Fusion Fest ya “forma parte de la historia gastronómica dominicana y mundial”, mientras Wendy Estrella, CEO de Estrella Law Offices valoró la importancia de la colaboración privada gracias a Lawrence Partnership. Precisamente la cultura será un eje fundamental del Festival, gracias a la colaboración del Ateneo Dominicano y del artista Domenic Marte.

Sobre Flavor Fusion Fest Foundation

Es una organización que defiende, promueve, apoya y celebra el arte de las experiencias culinarias iberoamericanas que unen a las personas. Su evento principal es un festival anual, con una agenda de actividades, que permite el establecimiento de estrategias sostenibles para apoyar los objetivos de la Agenda 2030, así como resaltar una identidad única en el mundo.