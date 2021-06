Luguelín Santos asegura Ministerio de Deportes no lo ha apoyado para los Juegos de Tokio

El velocista dominicano Luguelín Santos, criticó este sábado que el Ministerio de Deportes no lo ha apoyado durante los entrenamientos para el Invitacional Félix Sánchez, un campeonato de atletismo que será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio.

“El ministro de Deportes ni siquiera me ha recibido en su despacho, y pese a que he hecho los intentos de acercármele a través de Manuel Luna y Luisín Mejía, no he podido”, manifestó el atleta tras ser cuestionado por periodistas en el evento que se lleva a cabo en Monte Plata.

Dijo que las dos pistas de atletismo que hay en el Centro Olímpico están en pésimas condiciones y además de que a principios de año se lesionó por el deterioro de esas pistas. y que solo la Federación de Atletismo lo ha apoyado al 100%, suministrándole el dinero a gastar en peajes y la gasolina, para sus traslados hacia Bayaguana, durante los cinco meses que ha tenido de prácticas.

El ministro Camacho también ha sido criticado por el reconocido atleta Julio Luciano, quien reclamó el pago de su trabajo. Sin embargo, el funcionario le respondió que eso no depende de él, sino de la burocracia.

El atleta agradeció a Manuel Luna, presidente de la organización Creando Sueños Olímpicos (CRESO), por también ayudarlo y motivarlo a que siga adelante, además de decir que de aganar solo le agradecería a su familia, a la federación y su pueblo, por el apoyo recibido durante sus entrenamientos .

Los mejores atletas de la República Dominicana y de 12 países de la región, tomaron parte este sábado en el Invitacional Félix Sánchez, en el complejo deportivo Isaac Ogando, en la pista Luguelin Santos de Bayaguana.